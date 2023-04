Le PSG ne vaut rien, un journaliste agresse Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Probable futur champion de France, le Paris Saint-Germain n’aura pas vraiment marqué les esprits cette saison. Avec des concurrents plus réguliers en Ligue 1, les Parisiens auraient sûrement rencontré de grosses difficultés.

C’était sans doute le dernier obstacle majeur sur la route du Paris Saint-Germain. En battant le Racing Club de Lens (3-1) samedi, le club de la capitale s’est probablement assuré un nouveau titre en Ligue 1. Son premier poursuivant, l’Olympique de Marseille, possède huit longueurs de retard et ne représente plus une menace. Il n’empêche que les Parisiens n’auront pas droit à de grands discours élogieux. Ou du moins pas de la part de Nabil Djellit, loin d’être impressionné par la saison du leader.

« Je vais être cash, si le PSG jouait en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, ils ne seraient peut-être même pas sur le podium, a lâché le journaliste sur Europe 1. Ils se sont fait ramasser par le Bayern qui s'est fait ramasser par Manchester City, donc ça me permet de situer leur niveau. Pour moi, en termes de jeu on n'y est pas. C'étaient des légendes d'automne, OK. Ensuite pendant quelques mois ça a été de la bouillie. Ils ont plus brillé par des affaires extra-sportives qu'autre chose, malheureusement pour le club : le penaltygate et j'en passe... »

« Un champion par défaut »

« Ils ont la chance d'être en Ligue 1. Lens, c'est une équipe qui a bien joué au football cette saison, qui a tiré 120% de ce qu'elle pouvait. Mais à un moment il y a Messi, Mbappé, il y a des joueurs qui vous gagnent les matchs. Pour moi, le PSG est un champion par défaut tout simplement, un champion que je ne retiendrai pas dans mon esprit, a ajouté Nabil Djellit. Au prix que ça coûte aujourd'hui, moi je ne paye pas un billet pour voir le PSG. » Le futur champion a globalement déçu, ce qui explique pourquoi son entraîneur Christophe Galtier est annoncé sur la sellette.