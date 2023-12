Le PSG ne sait pas quoi faire du meilleur joueur du monde

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a tenté de mettre Kylian Mbappé en pointe contre Nantes, sans succès. Un échec pour le PSG qui a beaucoup recruté au poste de numéro 9, et un débat inconcevable à ce moment de la saison sur le poste de la star parisienne aux yeux de Walid Acherchour.

Le PSG s’est imposé difficilement face à Nantes, permettant d’engranger de la confiance avant le match contre d’autres jaunes, ceux de Dortmund. Luis Enrique avait une nouvelle fois changé sa tactique, laissant Ousmane Dembélé, qui sera suspendu dans la Ruhr, sur le banc de touche pour titulariser Kylian Mbappé en pointe. Une mise en place qui n’a pas porté ses fruits, l’international français étant un peu perdu devant, et en dehors d’une occasion dans les premiers instants, il n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Le débat sur le positionnement de Kylian Mbappé est en tout cas lancé, et cela a le don d’agacer au plus haut point Walid Acherchour.

Un franchise-player isolé offensivement

🫣 « C’est le projet Mbappe, "le meilleur joueur du monde blabla" le leader, mais actuellement on cherche constamment son poste et c’est même pas la meilleure option du PSG.. ça pose 2,3 questions quand même » @walidacherchour pic.twitter.com/4ocELB6mNH — Le Club des 5 (@LeClubDes_5) December 9, 2023

Le consultant du Club des 5 s’est montré sans pitié et a pointé du doigt le réel problème que pose l’ancien monégasque sur le front de l’attaque du PSG. « Sur les prochains jours, lis, écoute, visualise, il va y avoir que Mbappé joue numéro 9 en ce moment, que ce n’est pas son poste. A droite, c’est le meilleur côté du PSG. Mais c’est quand même cocasse que le meilleur joueur du monde pour beaucoup, le chemin préférentiel de son équipe, c’est sur l’autre côté. Aujourd’hui, quand il est à gauche, ce n’est pas bon. Quand il est deuxième numéro 9, ce n’est pas bon non plus alors qu’il a été incroyable à ce poste à Monaco, quand il est en deuxième lame. Quand il est numéro 9, ce n’est pas bon non plus alors que c’est la meilleure séquence qu’il a eu quand il était à ce poste en deuxième période contre Newcastle. On va encore trouver des stratagème, des excuses pour dire que Mbappé n’est pas mis dans les bonnes conditions. Ces débats perpétuels, ça montre quand même deux trois trucs sur Mbappé. C’est lui la star, c’est lui le franchise-player, mais à chaque fois c’est Neymar, Messi ou Dembélé, et les entraineurs préfèrent mettre ces joueurs-là dans le coeur du jeu, c’est bien qu’il y a un petit problème dans ce que peut apporter Mbappé ou dans sa complémentarité avec les autres. Si tu es le meilleur joueur, tu dois être la meilleure option. On dirait qu’il n’a aucune légitimité dans le jeu. C’est le projet Mbappe, ‘le meilleur joueur du monde blabla’ le leader, mais actuellement on cherche constamment son poste », a livré Walid Acherchour, pour qui le Kid de Bondy ne parvient pas à avoir une place clairement établi dans un club où il est pourtant là depuis des années. Un vrai problème pour le PSG, qui est clairement en train de se chercher à l’heure où il va jouer son avenir européen à Dortmund la semaine prochaine.