Le PSG n’est rien sans Mbappé, la L1 a tranché

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé, de plus en plus annoncé sur le départ, va laisser un énorme vide au sein du PSG. Les adversaires de Ligue 1 le soulignent.

Promis au titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a marché sur le championnat de France, et se prépare à logiquement recevoir cette distinction que personne ne peut lui contester. Meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, le numéro 7 du PSG ne rigole pas et prend chaque match au sérieux. Il permet au club parisien d’aller récupérer sereinement le titre national, même s’il n’a pas eu la réussite escomptée en Ligue des Champions. Pourtant, en Europe, Mbappé a aussi fait très mal, sans parvenir à emmener ses coéquipiers à son niveau. Il faut dire que, derrière Mbappé, c’est un grand vide, n’hésitent pas à affirmer plusieurs pensionnaires du championnat de France interrogés par Le Parisien.

Mbappé porte le PSG sur son dos

Avant le sacre de Kylian Mbappé comme meilleur joueur de la saison, ses adversaires avouent que le PSG est quasiment injouable quand l’ancien monégasque est sur le terrain. « Aujourd’hui, il porte le PSG sur son dos. Il a une vraie qualité de vitesse et de finition, que ce soit pied droit ou pied gauche. Tu ne sais pas où il va aller. Il est bon partout. Quand il est en mouvement, il est intenable. Il va super vite », a résumé Jean-Charles Castelletto, le défenseur du FC Nantes, défenseur bien placé pour parler de la vitesse et du danger que représente le champion du monde français. Même chose à Lens, où Christopher Wooh est ravi d’avoir connu deux rencontres sans que Mbappé n’ait trouvé le chemin des filets. « Il a marqué presque contre toutes les équipes de Ligue 1, sauf contre nous. Sur le premier match, il a fait la différence quand même. Il était remplaçant, le PSG manquait de vitesse et de profondeur, et quand il est entré on s’est plus concentré sur lui et il a fait la passe décisive sur l’égalisation. Personne ne peut rivaliser. Il y a un PSG avec et sans lui. Il a élargi sa palette. Il délivre des passes décisives autant qu’il marque. On aime jouer contre ce type de joueur, on progresse. Il fait une bonne publicité pour notre championnat. C’est vraiment un monstre », a reconnu l’arrière central du RC Lens, qui laisse entendre que la Ligue 1 va perdre gros en laissant partir Mbappé, qui se dirige doucement mais surement vers le Real Madrid.

Si cela pourra soulager certaines défenses de Ligue 1, le PSG va vraiment perdre très gros, souligne Romain Thomas. « Il est le meilleur joueur contre qui j’ai joué depuis notre montée en Ligue 1 en 2015. C’est ce qui se fait de mieux dans le monde. Au début, c’était un joueur de rupture, qui prenait les espaces, capable de mettre dans le vent n’importe quel adversaire avec sa vitesse. Mais en plus aujourd’hui, il est au départ des actions. Il est plus créateur qu’avant. Son efficacité, c’est fou ! Il est en train de tout rafler et ça va continuer. Je ne sais pas s’il restera à Paris, mais c’est quelque chose », a avoué l’expérimenté défenseur du SCO d’Angers, qui a bu plus d’une fois la tasse avec Kylian Mbappé. Il n’est pas le seul, même si le PSG va devoir trouver la perle rare pour compenser son départ si jamais son attaquant devait signer au Real Madrid la saison prochaine. Une preuve que le Paris SG sans Mbappé, ne fera pas aussi peur en Ligue 1. Et donc en Europe.