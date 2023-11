Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a réalisé une énorme économie en se séparant de Neymar et de Messi cet été, mais a aussi perdu gros en terme de marketing. Une recrue discrète est en train de prendre le relais pour le grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a changé de visage cet été en décidant de se séparer de Neymar, et en ne retenant pas un Lionel Messi qui n’avait de toute façon visiblement pas envie de rester. Sur le plan sportif, c’est toute l’animation offensive qui a donc du être revue par Luis Enrique, qui a pu compter sur un mercato ambitieux afin de régler ce problème. Parmi les recrues, Kang-In Lee a montré un visage prometteur avant de se blesser. Son retour pour les matchs de cet automne a néanmoins confirmé que le Sud-Coréen pouvait avoir un réel impact par sa vivacité, sa précision et sa touche technique. Son but face au Milan AC et sa performance contre Brest notamment continuent de faire grandir sa réputation dans son pays, où le PSG est désormais plus que jamais suivi.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'accueillir Paris Baguette en tant que nouveau partenaire officiel. Ce partenariat permettra de promouvoir l'excellence et l'innovation de la culture culinaire française en réunissant le meilleur de Paris.



Soyez prêt à ravir vos papilles ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2023

Un coup de projecteur qui est loin d’être anodin pour le club de la capitale, puisque cela permet d’attirer de nouveaux sponsors. Une nouvelle positive dans ce secteur, car si le départ de Neymar n’a pas pour le moment eu tant d’impact que cela, sachant que la personnalité controversée du Brésilien n’avait plus le même effet marketing qu’à son arrivée au PSG, celui de Lionel Messi a été difficile à digérer. Plusieurs révélations ont permis de savoir que des sponsors avaient essayé de renégocier à la baisse des contrats en l’absence de la star argentine, et que des deals ont été revus car certaines clauses prévoyaient des versements moins importants en cas de départ du joueur désormais 8 fois Ballon d’Or. Mais l’éclosion de Kang-In Lee a par exemple provoqué l’arrivée de Paris Baguette, qui contrairement à son nom n’est pas français, bien sud-coréen.

Le PSG récupère plusieurs millions d'euros

Une marque qui explose au pays du matin calme, et qui a ouvert désormais 500 boutiques sur place et plusieurs milliers dans le monde, dont deux à Paris. Ce partenariat global se tiendra sur deux ans et rapportera selon certaines indiscrétions plusieurs millions d’euros au Paris SG. Mais pour Paris, c’est surtout le signe que malgré le départ de Lionel Messi, d’autres éléments positifs peuvent venir des joueurs parisiens recrutés cet été grâce aussi au travail en amont de Luis Campos.