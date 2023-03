Le PSG n'en veut plus, les 13 destinations possibles de Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de se défaire de Neymar cet été, encore plus que l'an dernier. Les portes de sortie existent, elles sont même plus nombreuses que prévues. Mais aller au bout de la démarche sera compliqué.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar peut rester à loisir au sein du PSG. Une issue qui ne ferait pas vraiment rire les dirigeants parisiens, qui ont pourtant prolongé sur le très long terme le contrat de leur numéro 10 quand il battait déjà de l’aile, de peur de perdre une star du football mondial. Maintenant que, à seulement 31 ans, Neymar peine encore à faire des saisons pleines et à se remettre de sa Coupe du monde manquée, le Paris SG se mord clairement les doigts et semble prêt, encore plus que l’été dernier, à quasiment tout pour se séparer de son meneur de jeu.

Neymar n'est plus le leader du PSG

L’ancien barcelonais n’est plus celui qui porte son équipe, rôle réservé à Kylian Mbappé, et même s’il fait des efforts défensifs pour compenser par moment, il fait partie de la tranche, avec Messi et Mbappé, des joueurs qui n’aident pas vraiment l’équipe à récupérer le ballon. Résultat, si une star est de trop dans l’effectif, il s’agit probablement du Brésilien, même si c’est celui qui possède le contrat à la plus longue échéance.

Nasser Al-Khelaïfi va donc tenter de lui trouver un point de chute qui convienne à tout le monde, ce qui ne sera pas chose aisée. Avec un tel salaire, et un tel statut, tout le monde ne peut pas s’offrir Neymar. Mais il y a tout de même beaucoup de candidats potentiels et le média spécialisé Goal s’est penché ce vendredi sur les destinations possibles de la star brésilienne. Elles sont au nombre de 13.

Il y a déjà quelques noms qui ont pu apparaitre par le passé et qui peuvent être quasiment rayés de la carte. Le Real Madrid cherche un pimpant, mais beaucoup plus jeune et pas un joueur tagué « FC Barcelone » sur le dos. Liverpool a parfois été cité, mais les Reds ne veulent pas d’une star vieillissante alors que Jurgen Klopp aime le pressing et l’intensité. Pour des raisons financières comme sportives, la Juventus est à écarter.

Parmi les clubs qui pourraient avoir un coup de coeur, Goal cite Arsenal, qui n’a pas de cible prioritaire en attaque, et se verrait bien ajouter une star internationale à son effectif si les Gunners veulent entrer dans un cercle vertueux, après des années de retombée dans le quasi-anonymat. Le club londonien a en tout cas les moyens financiers de se payer Neymar. C’est aussi le cas du Bayern Munich, qui pourrait s’intéresser au joueur du PSG si jamais le club parisien revoyait nettement ses tarifs à la baisse, pour compléter une animation offensive qui a parfois du mal à trouver de la créativité en dehors de la pépite Jamal Musiala.

Manchester United et Newcastle, Neymar y pense

Toujours du côté de la Premier League, il se murmure que Neymar apprécierait de pouvoir jouer à Manchester United, pour la gloire et aussi accompagner une équipe en plein renouvellement et de nouveau dans une spirale positive. Rachat ou pas par le Qatar, les Red Devils ont des moyens colossaux. C’est aussi le cas de Newcastle, club qui rêve ouvertement du Brésilien pour accompagner une équipe assez inexpérimentée, en cas de qualification en Ligue des Champions cette saison. Le club, dirigé désormais par l’Arabie Saoudite, a les moyens de faire une offre colossale au PSG.

Les moyens, le FC Barcelone, souvent cité pour un éventuel retour à la maison, ne les a pas sur le plan financier, avec beaucoup d’argent à trouver pour éviter d’alimenter de nouvelles pertes financières. Une solution à écarter, même si elle ne déplaisait pas à Neymar. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola cherche encore la bonne alchimie pour faire jouer Erling Haaland, et avec les départs attendus de Bernardo Silva et Ilkay Gundogan, des places peuvent se libérer dans l’animation offensive. Néanmoins, s’il y a un club anglais qui a pris les devants dans le dossier Neymar, c’est Chelsea, qui est cité comme la destination la plus probable pour le joueur du PSG l’été prochain. Le total renouveau des Blues, et ses gros moyens financiers pourraient faire craquer le Brésilien, même s’il n’y aura très probablement pas de Ligue des Champions au bout. Mais le propriétaire Todd Boehly a décidé de faire le buzz à tout prix, et Neymar rentre parfaitement dans cette catégorie.

A noter que Goal évoque également des départs loin de l’Europe pour Neymar si jamais il devait choisir de couper avec le plus haut niveau. La MLS le surveille toujours, et notamment les deux franchises de New York. Le championnat saoudien aimerait aussi se payer une nouvelle star après Cristiano Ronaldo, et ce serait le meilleur moyen pour le « Ney » de parvenir à encore augmenter son salaire malgré sa forme sur la pente descendante.