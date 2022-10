Le PSG monte au créneau pour protéger Ethan Mbappé

Dans : PSG.

Âgé de 15 ans, Ethan Mbappé a connu sa première titularisation avec le PSG en Youth League. Il a contribué au succès des siens sur le Maccabi Haifa 3-1. Toutefois, son entraîneur Zoumana Camara a évité de le mettre plus en avant que les autres jeunes parisiens.

Le cinquième match des u19 du PSG en Youth League avait une résonance particulière ce mardi après-midi. Il est vrai que le club parisien a assuré sa qualification pour la phase finale après un succès 3-1 sur le Maccabi Haifa. Mais, surtout, un certain Ethan Mbappé a connu sa première titularisation dans la compétition. Le frère de Kylian a réalisé une très bonne performance en milieu de terrain. Il a éclairé le jeu par sa vision du jeu, ses passes précises et il s'est même mué en passeur décisif sur le deuxième but parisien d'Ismael Gharbi.

Ethan Mbappé, un joueur comme les autres au PSG

Evidemment, après la rencontre, l'entraîneur Zoumana Camara n'a pas pu échapper aux nombreuses questions des journalistes à propos du match d'Ethan Mbappé. L'ancien défenseur du PSG s'est montré élogieux envers Ethan Mbappé, lequel n'a pas encore fêté son 16e anniversaire. Cependant, il s'est aussi lassé de voir toute l'attention être portée sur le jeune homme, réfutant tout traitement de faveur envers le frère cadet de Kylian Mbappé.

« Non… Là vous me posez beaucoup de questions sur Ethan. Moi je le traite comme les autres. D’autres joueurs ont fait un très bon match. Je pourrais citer la défense à trois, avec Hugo Lamy, Younes El Hannach et Nehemiah Fernandez-Veliz. Ils ont été très costauds, c’est mon socle. Il y a Yoram Zague qui a le même âge qu’Ethan et qui est incroyable à droite en piston. Il a fini avec des crampes et, tous les matchs, il finit comme ça, à bout ! Je peux en citer plusieurs… Je sais que c’est Mbappé, j’ai travaillé avec son frère, quand je vois son visage il me le rappelle un peu (sourire). Mais pour moi c’est un joueur comme les autres. Il n’y a pas de traitement particulier », a t-il indiqué après la rencontre. De quoi essayer de faire baisser la pression autour du jeune homme alors que son frère aîné Kylian Mbappé attire déjà toute la lumière en équipe première.