Le PSG met la pression à la LFP, ça va faire hurler

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le 3 janvier 2024, le Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Toulouse doit se dérouler, mais le lieu de la rencontre n'a toujours pas été trouvé par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le club de la capitale a une idée qui va faire parler.

Organisé depuis 1995 par la LFP, le Trophée des champions est fréquemment joué à l'étranger depuis 2009, notamment pour des raisons de marketing. Cependant, à quelques semaines de la rencontre entre Toulouse, vainqueur de la Coupe de France la saison passée et le PSG, champion de Ligue 1 en titre, aucun lieu n'a été trouvé. Une anomalie, alors que les pistes qui menaient à la Thaïlande, au Qatar et à l'Arabie saoudite sont écartées. Le Stade de France aurait pu être utilisé mais avec l'arrivée des JO à Paris, des rénovations et des aménagements sont prévus. C'est pourquoi selon les informations du Parisien, le PSG propose que le match se déroule au Parc des Princes.

La LFP en galère, le PSG propose son aide

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

La dernière fois que Trophée des champions s'est déroulé au Parc des Princes, c'était en 1969, entre l'ASSE et l'OM. Une autre époque. Le PSG propose donc d'accueillir la rencontre, afin de faciliter les démarches mais aussi pour avoir un avantage certain et éviter un énième déplacement aux joueurs. Ce qui doit déplaire aux supporters toulousains sauf que le quotidien régional rapporte que le Téfécé est également d'accord pour recevoir Paris au Stadium. La LFP va devoir trancher car une seule proposition étrangère est faite, celle de Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, qui peut accueillir 80 000 personnes. Seul léger problème, la pelouse est en synthétique et risque de ne pas convenir aux acteurs de la rencontre. Si Kinshasa promet l’installation d’un terrain hybride, la LFP n'a pas encore pris de décision. Le PSG est à l'affût, tout comme son adversaire pour obtenir l'organisation du trophée.