Le PSG meilleur sans Lionel Messi, un scandale

Par Claude Dautel

Le PSG se passera de Lionel Messi, blessé, pour le choc contre Leipzig en Ligue des champions. De là à juger que son absence ne sera pas un problème.

Lionel Messi a été contraint au forfait pour le déplacement du Paris Saint-Germain ce mercredi soir à Leipzig pour le 4e match en Ligue des champions de l’actuel leader de la Ligue 1. En position favorable dans la course aux huitièmes de finale, la formation de Mauricio Pochettino a le souhait de finir le travail face au club allemand, mais pour cela il faudra faire sans le sextuple Ballon d’Or. Leo Messi a des soucis musculaires et au genou, et on ne sait pas réellement quand il pourra reprendre avec le PSG. Mais au chapitre des bonnes nouvelles, il y a évidemment le retour d’Angel Di Maria, suspendu depuis son expulsion la saison passée contre Manchester City lors de l’élimination à l’Etihad. Le fait que Di Maria revienne en Ligue des champions semble faire oublier l’absence de Lionel Messi, ce dernier étant loin d’afficher une forme à 100% même s’il a déjà marqué trois buts en C1 avec le PSG cette saison, dont deux lors de Leipzig au Parc des Princes.

🔴🔵 Lionel Messi est forfait pour le match face à Leipzig. #RBLPSG #UCL pic.twitter.com/HwYmfgxwxJ — Saber Desfarges (@SaberDesfa) November 1, 2021

Di Maria revient, le PSG oublie Lionel Messi

Pour Vincent Duluc, il est totalement sidérant que le forfait de Lionel Messi soit considéré comme une anecdote, et même pire comme finalement une bonne chose pour le Paris Saint-Germain compte tenu du retour d’Angel Di Maria. « Si Paris gagne au change avec l’absence de Messi et le retour de Di Maria ? Je ne peux pas imaginer un foot européen, et encore moins un PSG, puisse prétendre que c’est mieux quand Messi ne joue pas. Bien sûr que non, ce n’est pas possible que ce soit mieux quand Lionel Messi ne joue pas, c’est même complètement impossible. D’abord parce que ce n’est pas fromage ou dessert, ça peut être fromage ET dessert, ça peut être Messi et Di Maria. On a vu Lille avec quatre offensifs à Séville, donc il faudrait arrêter de penser qu’il y a une fatalité qui dit qu’on ne peut pas jouer avec plus de trois. Lionel Messi a quand même montré en Ligue des Champions ce qu’il ne montre pas forcément en Ligue 1, mais qui justifie toutefois le fait qu’il va manquer contre Leipzig », explique le journaliste de L’Equipe, un peu sidéré que l’apport de la Pulga soit pris avec autant de dédain.