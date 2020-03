Le PSG, Man City et le Real Madrid écraseront le mercato !

Dans : PSG.

Le football mondial va entrer en récession, et cela va se concrétiser lors du prochain mercato. Trois clubs, dont le PSG, pourraient largement en profiter.

C’est désormais une évidence, il y aura la football d’avant l’épidémie de coronavirus et celui d’après. Face à cette crise sanitaire planétaire historique, le foot est totalement à l’arrêt et rien n’indique qu’en Europe il pourra reprendre avant l’été. Tandis qu’en Ligue 1, des clubs ne cachent plus la crainte qu’ils ont de devoir déposer le bilan, c’est désormais le prochain mercato qui inquiète. Car bien des équipes équilibrent les comptes en vendant des joueurs lors du marché des transferts, et cet été il ne faudra pas s’attendre à des transactions records. Pour un spécialiste, cité par AS, trois clubs peuvent profiter de cette aubaine pour s’offrir un beau mercato à un coût moindre qu’habituellement.

Les trois équipes à même de tirer les marrons du feu sont le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain. « Si je devais parier sur l'un des clubs qui va jouer sur le mercato, ce serait le Real Madrid. Toutes les saisons, les Merengue génèrent 700ME et les transferts seront faciles à financer, de sorte qu’ils pourront prendre des risques. De plus, c'est une équipe qui a suffisamment d'argent dans ses caisses et qui a économisé pour pouvoir faire une belle signature. Outre Madrid, il peut y avoir des propriétaires, comme ceux du PSG et de Manchester City, qui profitent de la situation et trouvent des opportunités sur le marché. La concurrence sur le marché des transferts sera moindre et ils pourront recruter plus aisément des joueurs, ce sera plus facile pour eux », explique Jaime Fortuno, professeur à l'EAE Business School.