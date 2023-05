Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pas plus d'un club parisien en Ligue 1, une anomalie en Europe surtout pour Eric Cantona habitué à la colonie londonienne en Premier League. L'ancien joueur de Manchester United voudrait bien le retour du Red Star pour damer le pion au PSG qu'il déteste tant.

Le PSG semble seul en Ligue 1 avec ses moyens financiers démesurés et son équipe de stars. Un élément qui lasse certains observateurs, même si le club parisien a lâché trois titres de champion depuis l'arrivée de QSI. Par contre, une chose est acquise depuis plus de 30 ans : le PSG est bien esseulé à Paris. Contrairement aux autres pays européens, aucun autre club parisien ou francilien n'est actuellement en Ligue 1. Cette saison, on avait deux clubs à Berlin, quatre à Madrid et sa banlieue, deux à Rome et sept à Londres ! Eric Cantona est bien placé pour le savoir, lui qui a joué à Manchester United. Cette différence entre la L1 et les autres membres du top 5 européen symbolise tout à ses yeux.

Cantona détruit la L1, les Franciliens et le PSG

En effet, pour lui, c'est la preuve du manque d'histoire et de passion pour le football en France. Cantona se désespère de ne pas avoir plus d'équipes professionnelles et de L1 dans un bassin de population aussi important que l'Ile-de-France. Ce serait une belle occasion d'amener de la diversité aux côtés du PSG et peut-être de l'adversité. Car, Cantona ne peut le cacher, il n'apprécie pas du tout le super-dominant PSG.

𝓚𝓲𝓷𝓰 𝓔𝓻𝓲𝓬 ne mâche pas ses mots ! 😲



Lors d'une interview avec Le Parisien, l'ancien attaquant des Red Devils a exprimé clairement sa position.



Partagez-vous son avis ?#Ligue1 #Cantona #Foot #France pic.twitter.com/icboeY1KNU — 90min 🇫🇷 (@90minFR) May 26, 2023

Dans un entretien au journal Le Parisien, il a donné son ressenti et adoubé son club parisien favori le Red Star. « Le football français n’a pas d’histoire. C’est le seul pays au monde où une même ville n’abrite pas deux équipes. Alors oui, il y a des gens qui aiment le football, il y a de vrais fans, mais pas assez pour avoir deux clubs dans une même ville. Et je suis peut-être un vieux con, mais je préfère soutenir un football qui a une âme, qui a quelque chose qui me touche. Du côté de Paris, j’irai plutôt voir le Red Star, à Saint-Ouen, que le PSG », a t-il indiqué. Il devra encore patienter avec le club de Saint-Ouen, lequel a encore raté de peu la remontée en Ligue 2 vendredi soir.