Le PSG lâche 50 ME, Ousmane Dembélé va signer ‍!

En conflit avec Kylian Mbappé, qu’il tente de pousser vers la sortie, le Paris Saint-Germain a tout prévu. Le club de la capitale est revenu à la charge pour Ousmane Dembélé, qui est annoncé tout proche de signer au PSG.

Pendant que le Paris Saint-Germain poursuit sa tournée au Japon, Kylian Mbappé, non convoqué, attend tranquillement le dénouement du feuilleton. L’attaquant français s’entraîne avec les lofteurs et reste déterminé à honorer sa dernière année de contrat, avant un départ libre que ses dirigeants souhaitent absolument éviter. La direction tente de le pousser vers la sortie tout en préparant sa succession.

En plus de la recherche d’un avant-centre, totalement indépendante du cas Kylian Mbappé, la presse espagnole croit connaître l’identité du potentiel successeur du Parisien. Selon le quotidien As, le Paris Saint-Germain est brutalement revenu à la charge pour Ousmane Dembélé dont la situation aurait évolué au FC Barcelone. Sa clause libératoire à 50 millions d’euros, valable jusqu’à la fin du mois de juillet, passera à 100 millions d’euros dans quelques jours.

Dembélé séduit par le projet du PSG

Mais le Barça serait prêt à négocier un montant inférieur. L’ailier français était pourtant annoncé intouchable. Seulement voilà, la situation financière du club catalan, additionnée à la crainte d’un départ libre de l’ancien Rennais en 2024, incite le président Joan Laporta à envisager un transfert. A croire que les négociations en cours pour une prolongation d’Ousmane Dembélé n’avancent pas. RMC annonce de son côté, que la venu de l'ancien rennais est même imminente, et pourrait se conclure pendant le week-end.

En tout cas, son départ représenterait un coup dur pour l’entraîneur Xavi, même si l’argent récolté lui permettrait de compléter son effectif. Rappelons tout de même que le Blaugrana avait catégoriquement démenti un intérêt parisien le mois dernier. « Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c'est un club français, mais il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG », insistait l’international tricolore. Depuis, du chemin a été fait puisque le champion du monde 2018 serait séduit par le projet parisien, même si le danger de retrouver sa famille et ses amis d'enfance franciliens, sera à prendre au sérieux pour les dirigeants du PSG.