Le PSG humilié ‍? Nasser Al-Khelaïfi ne s'en souvient pas

Battu 4-1 par Newcastle lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a beaucoup déçu. Mais vraisemblablement pas Nasser Al-Khelaïfi qui préfère éviter les questions difficiles.

Malgré un très bon mercato estival et des promesses dans le jeu, le PSG ne convainc pas spécialement sur ce début de saison avec une troisième place en Ligue 1 après 8 journées disputées et une humiliation infligée par Newcastle en Ligue des Champions. Luis Enrique est encore en rodage, tandis que certains joueurs ont du mal évoluer à leur meilleur niveau comme Ousmane Dembélé ou Gonçalo Ramos. Nasser Al-Khelaïfi, présent le week-end dernier au Qatar, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1, a pu discuter avec DJ Snake, grand fan du PSG. L'artiste français a interpellé le président de Paris sur le match de C1 et ce dernier a eu une réaction assez étonnante.

Nasser demande de la patience pour les résultats du PSG

« Quel match ? Je ne vois pas de quoi tu parles » a ironisé le président du PSG, dans des propos rapportés par Le Parisien, avant d'expliquer plus en détail qu'il ne souhaite pas s'emballer ou se démotiver pour un simple match et que désormais, Paris va prendre son temps. « Cet été, le club avait connu des changements positifs considérables, plus importants que tout le monde ne l’avait imaginé. Et que lorsqu’on construit de nouvelles fondations, il faut du temps, de la détermination, de la patience et de persévérance. Il ne faut pas réagir de manière excessive. » Une nouvelle politique mise en place par le PSG et confirmée par Nasser Al-Khelaïfi qui mise sur l'avenir avec Luis Enrique et un projet sur le long terme, avec cependant toujours le même objectif, à savoir remporter cette fameuse Ligue des Champions. Pour le moment, Nasser en est conscient, le chemin est encore long pour Paris.