Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a son champion olympique à Paris. Il s'agit du judoka Teddy Riner, licencié au sein de la section judo du club parisien. Cet après-midi, il a conquis son troisième titre olympique dans la catégorie des poids lourds (2012, 2016, 2024). Un triomphe qui n'a pas échappé au Paris Saint-Germain et à son président Nasser Al-Khelaifi. Le Qatari était en tribunes au moment du succès de Riner, lui serrant la main après coup. Il a aussi écrit un message de félicitations, lequel a été publié par le PSG sur son compte X.

« Nous adressons nos plus vives félicitations à Teddy Riner pour son incroyable titre olympique, ici chez lui à Paris. Avec cette troisième médaille d'or olympique individuelle, Teddy conforte son statut d’icône du sport mondial et de légende française. Le Paris Saint-Germain est très fier de le voir représenter notre club et la France. Nous avons toujours dit qu'il était le meilleur, et il l'est vraiment - et c'est un modèle extraordinaire pour les athlètes de Paris, de France et du monde entier. Cette victoire historique et exemplaire inspirera les sportifs, garçons et les filles, pour les générations à venir », a posté le PSG. De quoi montrer que, même sans Kylian Mbappé, le PSG a bien une star du sport français et mondial dans ses rangs.