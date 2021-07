Le PSG fait un bide, les soldes arrivent

Dans : PSG.

Pour son prochain match amical, ce mercredi à Orléans face à Augsbourg, le PSG a décidé de se rendre non loin, au stade de la Source.

7000 spectateurs sont attendus pour ce match qui permettra peut-être de voir la suite de l’intégration de certaines recrues, même si les internationaux vedettes sont toujours en vacances, ou en phase de reprise. Concernant le public, les organisateurs ont clairement visé trop haut en en ce qui concerne le prix des places. Près de 6000 places ont été mises en vente, et selon Le Parisien, moins de 1000 avaient trouvé preneurs à moins de 48 heures du match.

Résultat, l’US Orléans, qui organise cette rencontre avec le PSG, a revu ses tarifs à la baisse, faisant passer plusieurs centaines de billets de 45 à 10 euros, histoire d’effectuer une vente flash qui va certainement avoir beaucoup plus de succès. Il faut dire qu’avant cette réduction, certaines places valaient encore 55 euros. Cela fait cher pour un match de préparation face à une équipe allemande qui ne fait pas partie des ténors, et surtout avec un PSG qui ne se présentera pas avec ses vedettes les plus connues du grand public. Sans même évoquer les contraintes sanitaires, puisqu’il faudra bien évidemment présenter le fameux « pass sanitaire », et amener aussi une pièce d’identité pour pouvoir entrer dans le stade.