Le PSG fait polémique à l’Open d’Australie

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Demi-finaliste de l’Open d’Australie, la joueuse de tennis Victoria Azarenka a affiché sa passion pour le Paris Saint-Germain. La Biélorusse a en effet porté le maillot du champion de France à plusieurs reprises pendant le tournoi. Mais sa tenue a fini par poser problème aux organisateurs.

Nasser Al-Khelaïfi doit être fier. Très attaché au développement de la marque Paris Saint-Germain à l’échelle internationale, le président du club francilien n’a sûrement pas manqué les récentes apparitions de Victoria Azarenka pendant l’Open d’Australie. La joueuse de tennis s’est en effet affichée en conférence de presse ou lors de son entrée sur le court avec le maillot du champion de France. La raison est simple, la Biélorusse est une grande fan du Paris Saint-Germain. Une passion qu’elle partage avec son fils.

Qu'a préféré Victoria Azarenka : la victoire de son PSG 7-0 en Coupe de France ou la sienne en quart de finale de l'Open d'Australie ?



Suivez l'#AusOpen en exclusivité sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/aEWIan4vXj — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 24, 2023

« C'est moi qui lui ai fait découvrir le club, confiait-elle récemment au journal L’Equipe. Il adore leur maillot et tout leur équipement. Et il adore Messi aussi, bien sûr, comme moi. Maintenant qu'il joue à Paris, ça rend les choses plus simples. » Avant sa demi-finale perdue contre Elena Rybakina ce jeudi, Victoria Azarenka s’est donc de nouveau présentée avec un maillot parisien pour l’échauffement. Mais cette fois, les organisateurs du tournoi lui ont demandé de changer de tenue.

Le maillot du PSG a posé problème

« Ils m'ont dit de l'enlever deux fois parce que j'avais un autre maillot, a raconté la joueuse. Je pense que c'est le problème avec les sponsors. Je pense que les logos sont trop grands. Je sais que je n'ai pas le droit de jouer avec ça. Je savais ce genre de choses. Mais je peux toujours entrer sur le terrain avec ce que je veux. Je le fais pour mes propres raisons. Mon fils a porté le maillot blanc aujourd'hui pour son entraînement, et j'ai essayé de porter un maillot blanc pour mon match mais je n'ai pas pu. » Le Paris Saint-Germain aura quand même bénéficié d’une belle publicité pendant ce Grand Chelem.