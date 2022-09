Le PSG fait de Messi le sportif le plus riche au monde !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Arrivé libre à l’été 2021, Lionel Messi profite d’un salaire confortable au Paris Saint-Germain. A tel point que l’Argentin, tous revenus cumulés, domine le classement des sportifs les mieux rémunérés sur les 12 derniers mois.

Et dire que Lionel Messi avait fait un sacrifice. Avant sa signature au Paris Saint-Germain l’année dernière, le meneur de jeu avait accepté une grosse baisse de salaire pour continuer au FC Barcelone. Un accord annoncé similaire à celui trouvé avec le club de la capitale. Et pourtant, l’Argentin reste le sportif le mieux rémunéré au monde sur les 12 derniers mois !

Messi devant LeBron James

C’est effectivement la hiérarchie établie par le magazine Forbes qui a pris en compte tous les revenus, y compris ceux qui ne concernent pas l’aspect sportif. On apprend par exemple que Lionel Messi a touché au total 130 millions d’euros, dont 75 millions d’euros grâce à son club et à sa sélection. Pour le reste, Forbes indique que la Pulga a notamment gagné 55 millions d’euros rien que grâce à ses partenaires Pepsi et Adidas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Le Parisien fait donc partie des trois footballeurs du top 10, où l’on retrouve également son éternel rival Cristiano Ronaldo à la troisième place. L’attaquant de Manchester United, dont le salaire a été impacté par la non-qualification pour la Ligue des Champions, a reçu 115 millions d’euros, dont 60 millions d’euros via ses contrats sportifs. C’est moins que les 75 M€ de Neymar grâce au Paris Saint-Germain et au Brésil. Mais sponsors compris, le numéro 10 parisien reste derrière avec 95 millions d’euros. Nul doute qu'après sa prolongation, Kylian Mbappé fera une entrée fracassante dans ce classement.

Le top 10 des sportifs les mieux payés de l'année :

1. Lionel Messi (130 M€)

2. LeBron James (121 M€)

3. Cristiano Ronaldo (115 M€)

4. Neymar (95 M€)

5. Stephen Curry (92 M€)

6. Kevin Durant (92 M€)

7. Roger Federer (90 M€)

8. Canelo Alvarez (90 M€)

9. Tom Brady (84 M€)

10. Giannis Antetokounmpo (81 M€)