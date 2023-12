Le PSG et Xavi Simons, il y a un problème

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après avoir émerveillé les Pays-Bas au PSV, Xavi Simons régale l'Allemagne avec le RB Leipzig cette saison. Le joueur néerlandais, prêté par le PSG, plaît beaucoup au club allemand qui rêve de poursuivre leur union à l'avenir.

Le PSG a bien fait de ne pas lâcher Xavi Simons aussi rapidement. Le prodige néerlandais, formé à Paris, n'est pas encore un membre à part entière de l'effectif parisien. Très peu utilisé au PSG (11 matchs seulement), Simons a quitté le club parisien pour se lancer au PSV en 2022-2023. Il y a planté 22 buts en 48 matchs, impressionnant son pays natal par sa qualité technique. Le PSG a activé sa clause de rachat et a réussi à convaincre le joueur de resigner au PSG pour 4 ans. Les Parisiens ont bien compris quelle pépite ils avaient entre les mains et ce n'est pas le RB Leipzig qui les contredira. Le club allemand a récupéré le Néerlandais en prêt cette saison et profite de son talent. Avec 4 buts et 7 passes décisives en Bundesliga, Xavi Simons contribue à la bonne saison de Leipzig.

Leipzig veut garder Simons au-delà de son prêt

Xavi Simons est rapidement devenu le chouchou au RB Leipzig, que ce soit chez les supporters ou au sein de la direction. S'il doit retourner au PSG en juin prochain, ce n'est pas le souhait du RB Leipzig. Les Roten Bullen veulent garder Xavi Simons plus longtemps qu'une simple saison. Le directeur sportif du club allemand, Rouven Schröder, l'a indiqué clairement dans le média Bild même s'il n'a pas précisé la stratégie à adopter vis-à-vis du PSG.

« Je pense que c’est bien d’avoir un peu de calme et de se contenter de ce que nous avons en ce moment. Il nous convient parfaitement, est un acteur de premier plan et vaut également son pesant d’or pour notre image. Un exemple : il est toujours un sujet de conversation avec les joueurs. Les gens disent : « Si Xavi se sent à l’aise ici, alors les choses doivent être plutôt bonnes au RB » (rires). Il donne un énorme coup de pouce à l’institution de Leipzig. Xavi s’identifie à nous et vit tout cela complètement. Nous apprécions simplement qu’il soit ici maintenant. Nous avons tout fait en interne pour qu’il vienne. Nous devons réussir à nouveau », a t-il expliqué. Reste à savoir si Leipzig veut renouveler le prêt de Simons pour un an de plus ou l'acheter définitivement. Quoi qu'il en soit, il ne sera pas facile de contrer le PSG et sa puissance financière surtout si Xavi Simons est enfin considéré comme une alternative dans le onze parisien à l'avenir.