PSG : Bonne nouvelle attendue en provenance de l'UEFA !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les relations entre l'UEFA et le Paris Saint-Germain seraient-elle en cours d'apaisement ? On peut clairement l'envisager si l'information du Parisien se confirme dans moins de 24 heures. En effet, alors que le PSG attend jeudi la décisions prise par la commission de discipline de l'UEFA suite aux incidents intervenus lors du match aller de Ligue des champions entre l'équipe de Neymar et l'Etoile Rouge de Belgrade, le quotidien francilien croit savoir que le Paris SG ne subira pas une fermeture partielle du Parc des Princes pour le match retour contre Manchester United.

Lors de la réception du club serbe, de très vifs incidents avaient éclaté autour du Parc des Princes, des Ultras parisiens ayant décidé d'en découdre avec des supporters de l'Etoile Rouge. Mais à priori l'UEFA a décidé de ne pas punir trop sévèrement le PSG suite à cette soirée agitée, Paris ayant fait remarquer qu'il n'était pas responsables de la sécurité en dehors du Parc des Princes et qu'en plus il avait de lui même interdit de stade une trentaine d'Ultras. « Ces éléments pris en compte, et même s’il faut rester prudent jusqu’à l’énoncé de la décision, un huis clos total semble inenvisageable pour la réception des Red Devils. Des sources proches de l’instance européenne tablent même sur une amende sans huis clos ferme, ce qui permettrait à la tribune Auteuil, qui héberge le Collectif Ultras Paris (CUP) d’être présente pour ce match capital », indique Le Parisien.