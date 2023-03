Le PSG et Messi, c'est fini ce dimanche !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Des supporters du PSG annoncent vouloir réserver un accueil houleux à Lionel Messi ce dimanche face à Rennes. L'Argentin, qui n'avait pas supporté d'être mal-traité l'an dernier, pourrait voir rouge.

10 jours après le fiasco face au Bayern Munich, où le PSG est sorti sans se révolter de la Ligue des Champions dès les 1/8e de finale, les joueurs parisiens vont retrouver leur public du Parc des Princes. Ce sera à l’occasion du match face à Rennes. L’idée première sera, malgré le moral en berne et les absences à tous les secteurs de jeu, de confirmer la victoire à Brest et de prendre encore plus le large en tête de la Ligue 1. Avec aussi dans l’optique de se venger des Bretons, qui avaient fait tomber les Parisiens au match aller. Mais les regards seront aussi tournés vers les supporters du PSG, et l’accueil qu’ils feront des stars de leur club. Lors du déplacement à Brest, les groupes de supporters n’avaient pas voulu enfoncer le clou trois jours après la déception vécue en Allemagne.

Messi a mis un an à s'en remettre

La musique pourrait être différente au Parc ce dimanche. Il y a un an, après le fiasco rencontré au Real Madrid, la colère avait été énorme, et Lionel Messi comme Neymar avaient été la cible des sifflets, ce que l’Argentin n’a jamais vraiment digéré. Il a boudé ses propres supporters pendant des mois, ne revenant finalement à une relation normale qu’au début du mois de février, à l’approche du match aller face au Bayern Munich. Mais ces sifflets, le septuple Ballon d’Or ne les a jamais vraiment compris.

A l’heure où le PSG a repris les négociations avec l’ancien barcelonais, et que toutes les perspectives sont ouvertes en vue de la suite de sa carrière, la relation avec les supporters parisiens peut compter. Il pourrait se sentir poussé dehors en cas de bronca à son égard, ce qu’il n’a pas souvent connu dans sa carrière. Même si, en Argentine dans son propre pays, ou à Barcelone dans son club de coeur, il a déjà été sifflé et critiqué vivement dans quelques brefs épisodes. Mais au moment où sa prolongation se discute donc, les fans ne sont pas forcément d’accord pour continuer à utiliser un joueur qui ne fait pas la différence dans les gros matchs de Ligue des Champions.

Les ultras parisiens ne vont pas louper Messi

Ainsi, selon Mundo Deportivo, les ultras parisiens ont prévu de réserver un accueil plutôt négatif à Lionel Messi, histoire de lu faire comprendre que son aventure avec le PSG devait s’arrêter là. Son nom pourrait ainsi être sifflé lors de la composition des équipes, et surtout, dans un comportement humiliant qu’il a déjà subi, il pourrait être sifflé à chaque fois qu’il touche le ballon. Le journal espagnol cite un responsable des supporters parisiens, qui évoque la fin de l’aventure de Messi au PSG, en raison de son trop grand salaire en rapport avec ce qu’il propose sur le terrain lors des grands matchs.

Si l’Argentin a récemment confié qu’il se sentait désormais bien à Paris et dans le club, il a aussi avoué que sa famille et lui-même avaient mal vécu les sifflets à son encontre l’an dernier. Nul doute qu’un nouvel épisode de ce type pourrait l’inciter à se dire qu’il n’y a pas d’intérêt à prolonger au PSG, même si le champion de France semble être le seul club européen d’envergure à pouvoir lui offrir un tel contrat avec de grosses ambitions européennes, même si cela ne se concrétise pas souvent. L’attitude des supporters du PSG ce dimanche sera donc scrutée de près, et pourrait réellement jouer sur le futur de Lionel Messi, très attentif à sa côte d’amour.