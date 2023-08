Le PSG et Mbappé, la surprise du siècle se prépare

Dans : PSG.

Privé de Kylian Mbappé, qui était dans une loge du Parc des Princes, le PSG s'est contenté d'un nul (0-0) contre Lorient. Mais dans l'incroyable dossier de la prolongation ou du transfert du numéro 7 parisien, il flotte comme un nouveau parfum. Et si Paris et Mbappé se réconciliaient.

Pas d’interdiction de stade, pas de chants injurieux à son encontre, l’enfer promis par différents journalistes espagnols à Kylian Mbappé a tourné à la douce soirée estivale, le joueur accompagné de son frère et de ses parents, mais aussi d'Ousmane Dembélé, a suivi calmement le match PSG-Lorient dans la loge réservée aux joueurs au Parc des Princes. Quelques rangs plus bas, Nasser Al-Khelaifi, accompagné de Luis Campos, assistait un nul parisien contre une équipe de Lorient qui n’avait pour but que de ramener un point de ce déplacement. Forcément, du côté du patron parisien, on devait se demander si la présence de Mbappé sur la pelouse aurait changé les choses. Mais le président qatari a décidé de mettre au placard son buteur vedette, et il en a payé le prix. Cependant, au bout du tunnel, on aperçoit désormais un petit rayon de soleil et pourquoi pas les prémices d’un énorme coup de théâtre désormais redouté à Madrid.

Mbappé et le PSG discutent enfin

Bien évidemment, l’heure n’est pas à la prolongation de Kylian Mbappé, qui a refusé de le faire le 31 juillet, laissant filer sa clause. Mais comme l’avoue Loïc Tanzi, Nasser Al-Khelaifi et le meilleur buteur de l’histoire du PSG ont renoué le fil du dialogue, ouvrant de nouvelles perspectives. « Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain ont repris de premières discussions qui peuvent laisser espérer à l'apaisement d'une situation que certains décrivaient comme intenable sur le long terme. C'est une petite nouveauté dans un contexte qui était encore très tendu en début de semaine », écrit le journaliste du quotidien sportif, confirmant ainsi différentes rumeurs qui circulent depuis 48 heures autour du dossier Mbappé. Une version que confirme Sports Zone. « Pour convaincre Mbappé de prolonger son contrat, Paris accélère sur les promesses faites l’an dernier, notamment certains départs et un mercato orienté vers un projet plus francophone. Mbappé voit cela d’un bon œil. Paris tente de profiter d’une situation de crise et de paralysie ; les discussions avec Madrid battent de l’aile dans un contexte où le joueur ne lâche rien sur les droits d’images, ce qui bloque pour un accord. Paris veut apaiser les tensions depuis mardi dernier et fait tout pour convaincre le génie français de rempiler…avec méfiance : Paris garde en tête que Madrid reste toujours dans l’équation et se demande si la reprise des discussions est un moyen de faire pression sur Madrid, qui jouissait jusqu’ici d’une position beaucoup trop confortable dans les négociations », précise le compte spécialisé. Et ce n'est pas tout.

Journaliste de TF1, Saber Desfarges a ressorti, en plein match, un extrait d'une interview de Kylian Mbappé réalisée le 18 juin en marge d'une rencontre de l'équipe de France : « J’ai déjà dit que je resterai. (…) Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG. » Et qui dit Mbappé et Paris, dit évidemment le célèbre Sabri Parisien ou Rien qui a, lui aussi, lancé un message énigmatique : « Tic tac …. Déjà, j'espère que vous avez vu les corones tenus par la direction, mais surtout, c'est pas fini vous allez voir ce qu’il va se passer …. Affaire à suivre !!! bon courage hein PSG Community ». Une référence au site qui avait affirmé en juin que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid était bouclé, évoquant même une opération à 250 millions d'euros. Le suspense est de retour dans le dossier Mbappé, et rien que cela c'est une surprise.