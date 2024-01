Le PSG et le Real au combat pour ce défenseur à 100 millions

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central lors du mercato hivernal, le PSG fait de Leny Yoro sa priorité. Mais le club de la capitale surveille aussi Antonio Silva, grand espoir portugais du Benfica Lisbonne.

Après avoir recruté Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo, le Paris Saint-Germain aimerait s’offrir un défenseur central de plus d’ici la fin du mercato hivernal. Il faut dire que les blessures de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe ou encore Milan Skriniar réduisent considérablement les possibilités du PSG à ce poste. Un renfort serait donc le bienvenu pour Luis Enrique, qui a validé la piste Leny Yoro. L’état-major parisien, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi en tête, travaillent pour conclure la venue du prodige lillois dès le mois de janvier.

Mais dans le cas où la piste Leny Yoro viendrait à se refermer, le PSG a quelques plans de secours. Parmi eux, celui menant à Antonio Silva, grand prodige portugais du Benfica Lisbonne. A en croire les informations de Marca, deux clubs sont très chauds sur le défenseur de Benfica, il s’agit du PSG et du Real Madrid. Mais les deux géants du football européen sont d’ores et déjà prévenus, il va falloir payer une très grosse somme d’argent pour rafler la mise et convaincre le SBL de lâcher sa pépite.

Benfica réclame 100 ME pour Antonio Silva

La somme de 100 millions d’euros est évoquée et risque de faire tousser aussi bien dans la capitale française que du côté de Madrid. Les deux clubs sont démunis en défense car si le PSG a de nombreuses blessures dans ce secteur de jeu, que dire du Real qui a perdu Alaba ou encore Militao avec de graves blessures (rupture des ligaments croisés). Reste que payer 100 millions d’euros pour un jeune joueur lors du mercato hivernal, cela n’est pas banale et pour l’heure, rien ne dit que le PSG ou le Real contentera les attentes du Benfica Lisbonne. L’intérêt est quoi qu’il en soit bien réel de la part des deux clubs pour Antonio Silva, bien que Paris n’en fasse pas un plan A.