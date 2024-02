Le PSG et le Parc, c’est fini ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La dernière décision du Conseil de Paris d'entériner la décision de ne pas vendre le Parc des Princes a fait réagir Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG annonce qu'il compte quitter le stade mythique du club de la capitale.

Annonce forte de la part de Nasser Al-Khelaïfi, qui voit son bras de fer avec la Mairie de Paris passer à un autre niveau. Depuis un an et ses déclarations lors de la Coupe du monde de football au Qatar, le président du PSG avait fait savoir qu’il comptait acheter le Parc des Princes à un prix raisonnable pour l’agrandir et le rendre plus rentable, ou bien s’en aller définitivement de son enceinte historique. A plusieurs reprises, Anne Hidalgo et ses équipes ont fait savoir qu'elles étaient ouvertes à l’étude d’une solution, mais qu’une vente de ce monument de la capitale n’était pas envisageable. Des propos confirmés par le vote récent du conseil de Paris, qui a écarté toute possibilité de vendre le Parc des Princes, que ce soit au Qatar, au PSG ou à tout autre intérêt extérieur.

Al-Khelaïfi en veut à la Mairie de Paris

Une prise de position qui a eu le don de mettre Nasser Al-Khelaïfi à bout de nerfs. Son premier coup de bluff, celui de se positionner sur le rachat du Stade de France n’avait pas porté ses fruits, puisque le PSG n’est pas allé plus loin que la prise d’intérêt. Et désormais, dans un entretien sur France Info, le président du club parisien a tout simplement expliqué qu’il avait compris le message, et qu’il arrêterait de mettre le moindre centime dans le Parc des Princes pour réfléchir à déménager sérieusement loin de la Porte d’Auteuil.

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi estime que le club a perdu 8 ans.



Le club annonce l'arrêt de tous les investissements actuels au Parc des Princes et une réunion se tiendra cet après-midi avec l'équipe chargée du stade.@franceinfo pic.twitter.com/5yXVVi0npT — Julien Froment (@JulienFroment) February 8, 2024

« C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc », a prévenu Nasser Al-Khelaïfi, pour qui la Mairie de Paris n’a pas été réglo en laissant entendre qu’une vente était possible il y a quelques années de cela. Selon France Info, une réunion va avoir lieu ce jeudi après-midi afin de mettre en place un double dispositif. La mise en place de l’arrêt des investissements pour le développement du Parc des Princes, et dans un deuxième temps la recherche active d’un site pour implanter un nouveau stade pour le Paris SG, qui correspondra aux attentes du club parisien, et dont le champion de France sera propriétaire bien évidemment.