Le PSG et l’arbitrage, la sale accusation

L'arbitrage du match de samedi entre le PSG et Brest fait polémique et débouche sur une accusation virulente de la part de l'entraineur du club breton.

Le PSG a continué son parcours quasiment sans faute en Ligue 1, avec une victoire face à Brest ce samedi (1-0). Le côté spectaculaire de l’attaque parisienne a été oubliée sur ce match où les Bretons ont bien défendu, et auraient même pu revenir au score sur un pénalty en seconde période. Cela a donné lieu à une fin de match musclée, où le club du Finistère a même réussi à mettre la pression sur le champion de France. Au point d’avoir plus que des regrets. Pour Michel Der Zakarian, l’arbitrage n’a toutefois pas été au niveau et le PSG a été épargné lors d’une action polémique.

Déjà averti sur le pénalty qu’il a concédé, Presnel Kimpembe a en effet effectué un tacle dangereux sur le pied d’Irvin Cardona à l’approche des arrêts de jeu. Le bruit du contact est sourd, et se déroule juste devant les bancs de touche. Malgré cela, le défenseur international français évite l’avertissement. A la fois pour son geste dangereux, puis lorsqu’il enlève sèchement la main de l’arbitre venu le raisonner. « « C’est un très mauvais geste. Pour moi, c’était deuxième jaune et rouge », a livré l’ancien arbitre désormais consultant Bruno Derrien, dans les colonnes du Parisien.

« Si c’est nous, c’est dehors »

Un verdict forcément confirmé par Michel Der Zakarian, qui ne comprend pas comment le joueur du PSG a pu échapper à la sanction suprême, alors que les arbitres dégainent les cartons rouges depuis le début de la saison sur des gestes parfois moins dangereux. Pour l’entraineur brestois, il y a un favoritisme, et une telle faute d’un de ses joueurs lui aurait valu d’aller aux vestiaires. « L’arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche. Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat, mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute! Oui il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris », a assuré l’ancien coach du FC Nantes et de Montpellier, pour qui le PSG bénéficie d’un traitement de faveur en Ligue 1.

Galtier n'a rien à redire sur l'arbitrage

Du côté parisien, Christophe Galtier s’est voulu très mesuré. Même si Kimpembe s’est blessé sur l’action et n’a donc pas pu reprendre le chemin du terrain, l’entraîneur du PSG a décidé de faire une confiance totale aux arbitres. « Il y a un tacle engagé mais sur le ballon. L’arbitre a avec lui son assistant et la VAR, qui le tient informé de ce qu’elle a vu. À partir du moment où ne met pas deuxième carton c’est que tous estiment qu’il n’y a pas carton », a assuré un Christophe Galtier qui n’était tout de même pas très content à l’égard de son joueur, lui demandant de se calmer et d’éviter des tacles aussi dangereux à la 90e minute avec déjà un carton au-dessus de la tête. Cela n’a donc pas empêché Brest de finir en supériorité numérique, après avoir obtenu un pénalty qui a été bien sifflé contre le PSG, mais pas transformé par Islam Slimani.