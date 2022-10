Le PSG et Galtier vont exploser, l'annonce atomique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a deux gros matchs cette semaine au Parc des Princes avec la réception de Benfica puis de l'Olympique de Marseille. Deux rendez-vous qui arrivent à un moment où le PSG de Christophe Galtier vit des soubresauts.

En l'espace de 90 minutes, samedi soir au stade Auguste Delaune, on a revu le Paris Saint-Germain que l'on n'aime pas, celui qui passe son temps à se plaindre, qui est incapable de tenir ses nerfs, et surtout qui ne parvient pas à s'imposer face à un adversaire bien motivé, mais qui cette saison ne fait pas non plus trembler la Ligue 1. Les dernières minutes de cette rencontre, qui a bien failli voir plusieurs joueurs parisiens être expulsés et notamment Hakimi et Mbappé, ont confirmé que Christophe Galtier et Luis Campos n'avaient finalement pas changé tant de choses que cela au sein d'un vestiaire où Nasser Al-Khelaifi avait pourtant promis de serrer la vis. Alors, pour plusieurs journalistes, qui suivent le PSG, l'inquiétude grandit comme on l'a entendu sur France Bleu Paris lors du talk-show 100% PSG La Tribune.

Le PSG fonce droit dans le mur

Journaliste pour Nice Matin et So Foot, Mathieu Faure annonce un crash à venir pour le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier, tant les choses semblent devenir totalement incontrôlables au sein de l’effectif du club de la capitale. « On peut s’inquiéter individuellement pour pas mal de joueurs quand même. Le cas Kylian Mbappé est beaucoup plus inquiétant que Fabian Ruiz, Marquinhos est lui aussi inquiétant, Sergio Ramos enchaîne les matchs, mais il n’y en a aucun de très haut niveau. Achraf Hakimi est sur sa lancée en médiocrité, Neymar est dans un petit creux. Bon, il y a Vitinha et Donnarumma qui sont sur un niveau constant, Lionel Messi est sur une très bonne pente, Verratti qui était bien. Mais il n’y a pas beaucoup de joueurs du PSG qui sont réguliers et très bons depuis le début de la saison. Quand ces joueurs-là tu les intègres n’importe comment, c’est comme si tu bazardais le match avec 50% des gars qui n’ont jamais joué ensemble. Ils vont mettre encore plus de temps à s’intégrer et à comprendre ce que l’on attend d’eux. Du coup, ça donne des prestations insipides et ça doit être terrible pour leur confiance. En ce moment, j’ai le sentiment que Christophe Galtier est en train de perdre un peu d’éclat qu’il avait au début de saison. Est-ce que c’est lui qui l’avait ou l’équipe parisienne qui avait envie de jouer, je ne sais pas. Depuis 6 ou 7 matchs, il y a quelque chose d’assez inquiétant qui s’installe dans cette équipe. J’ai le sentiment qu’on assiste au début d’un effritement qui va inexorablement amener une explosion comme on a chaque année. Il y a des red flags partout, et personne ne semble s’inquiéter au PSG », explique le journaliste et fan du Paris SG lors de l’émission hebdomadaire consacrée au club de la capitale.

Et toujours lors de ce rendez-vous du PSG sur France Bleu Paris, les doutes sont désormais affichés au grand jour. « A part la nouvelle bonne prestation de Donnarumma qui s’est montré décisif, je n’ai rien aimé. Le reste, que ce soit dans le mental ou dans les prestations collectives, ça commence à faire plusieurs matchs où cela n’est pas abouti, on sent que c’est poussif, que ce n’est pas inspiré, et ça n’est pas décisif quand ça doit l’être. Tout ça fait que mentalement les mecs sont tendus et cela se confirme année après année, le PSG ne sait pas gérer ces moments de tension. Paris ne sait toujours pas tirer le meilleur de lui-même au moment où il y a un petit caillou dans la chaussure. On l’a encore vu à Reims, c’est décevant et déprimant de se dire que cette mentalité ne change pas année après année », a confié Romain Beddouk, le journaliste de la radio francilienne, qui n'est pas plus rassuré que cela.

Dans le débrief du match à Reims, toujours sur l’antenne de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana, ancien joueur du PSG et consultant de ce média, est aussi relativement inquiet. « Je trouve qu’on a un déficit en matière d’état d’esprit, on a une faiblesse dans le comportement, on s’énerve tellement facilement. Je n’arrive pas à comprendre, on le sent venir en plus, alors que franchement quand tu joues contre Reims, c’est plutôt Reims qui doit s’énerver (…) C’est difficile pour un entraîneur comme Galtier, car on lui rapporte ce qu’il se dit sur les réseaux sociaux alors qu’il n’y est pas (…) Tout le monde semblait très nerveux, notamment Hakimi, qui a pris la grosse tête et n’est plus là sur l’essentiel. Il est à 50% de ce qu’il peut apporter. Je ne sais pas, mais il y a des interrogations », constate Eric Rabesandratana. Et si la crise d’octobre débutait pour le PSG ?