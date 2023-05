Le PSG est un sketch, la France adore

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Entre les résultats et l’actualité souvent négative du Paris Saint-Germain, les supporters parisiens n’en peuvent plus. De son côté, même en tant qu’amoureux du club francilien, l’ancien gardien Jérôme Alonzo préfère en rire.

Alors que le titre n’est pas encore assuré en Ligue 1, le Paris Saint-Germain traverse le sprint final dans des conditions particulières. La défaite à domicile contre le FC Lorient (3-1) dimanche dernier a provoqué la colère des supporters qui ont notamment manifesté devant le domicile de Neymar. Pendant ce temps-là, Lionel Messi a décidé de sécher l’entraînement et de provoquer un nouveau feuilleton dont le club francilien a le secret.

Le genre d’épisodes auxquels Jérôme Alonzo est habitué. « Je ne peux même pas dire que cela me surprend, a réagi le consultant auprès du quotidien Le Parisien. Avec ce bon vieux PSG, c’est sa dimension sociologique qu’il faut prendre en compte. Dites-moi ce qui a changé depuis les Guignols de l’Info il y a 30 ans ? Rien. Paris a toujours été le club dont on aime se moquer et qui crée ses propres drames. »

« Rien ne change jamais. Il y avait la marionnette de Michel Denisot qui disait "désolé", celle de Luis Fernandez dont on se moquait du vocabulaire ou Vahid Halilhodzic et son côté militaire, a rappelé l’ancien gardien parisien. Lui, je l’avais en direct à l’entraînement, c’était vraiment sa marionnette (rires). Le PSG, c’est le souffre-douleur de la France. »

Le PSG fait marrer Alonzo

La tendance ne date pas d’hier. Mais il faut bien reconnaître que le champion de France en titre a mis la barre encore plus haut ces derniers mois. « Cette année, quand même, le PSG se surpasse dans la connerie, a reconnu Jérôme Alonzo, lui aussi moqueur. J’aime toujours ce club mais, maintenant, c’est parce qu’il me fait marrer au lieu de me faire vibrer. Au moins, cela offre une émotion. Maintenant que je bosse dans les médias, il me donne du boulot. »

« Feydeau, c’est un touriste à côté du PSG ! Pour inventer autant de trucs improbables, personne n’arrive à la cheville de ce club. Même si tu rajoutes Mel Brooks ou les Marx Brothers, c’est moins drôle. Le mec qui proposerait la série PSG à Netflix serait embauché sur-le-champ. C’est du génie de se créer à ce point autant de problèmes », s’est amusé le consultant, déjà dans l'attente d'un prochain feuilleton.