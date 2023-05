Le PSG est prévenu, Mourinho est fou

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Annoncé proche de rejoindre le PSG, José Mourinho est toujours sous contrat avec l'AS Roma et poursuit sa saison avec le club italien. À l'occasion d'un match nul contre Monza (1-1), le Portugais s'en est pris à l'arbitre de la rencontre et a avoué qu'il portait un micro pour se protéger.

C'est un secret de polichinelle, Mourinho ne porte pas vraiment les arbitres dans son cœur. Tout au long de sa carrière, le Spécial One a eu des incidents avec le corps arbitral. Lors du match nul entre la Roma et Monza, c'est l'arbitre Daniele Chiffi qui a officié pour cette rencontre décisive dans la saison des deux clubs italiens. Agacé par les décisions de l'arbitre et surtout de son manque de pédagogie, Mourinho qui est pisté par le PSG, n'a même pas terminé le match sur le banc et s'est réfugié dans les vestiaires. Une décision surprenante mais que l'ancien coach du Real Madrid a expliqué en conférence de presse, avant de descendre publiquement Chiffi.

Mourinho s'équipe d'un micro pour éviter un scandale

« Je savais que si je continuais, il m'aurait expulsé comme toujours avec lui. Je suis reparti avant dans les vestiaires pour ne pas avoir à le regarder. Samedi, face à l'Inter, une grande équipe, je veux être aux côtés de mes joueurs. Je ne voulais pas prendre rouge, mais j'avais une grande envie de le prendre. Mais j'ai décidé de ne pas le faire » a déclaré Mourinho. Le Portugais qui pourrait rejoindre le PSG pour la saison prochaine, a également déclaré qu'il s'était équipé d'un micro avant le match pour se protéger d'une probable polémique. « Je ne suis pas stupide, je m'en suis équipé du vestiaire jusqu'au coup de sifflet final. Je me suis protégé. Chiffi a très peu de talent, ou juste celui d'énerver tout le monde. C'est contre la nature d'un arbitre. Je dis ça car l'arbitre n'est pas responsable de ce match nul. Mais qui peut donner un deuxième jaune à la 96e ? Un arbitre est humain, intelligent » a ajouté le technicien de 60 ans. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le parquet fédéral de la Fédération italienne de football a ouvert une enquête suite aux propos de Mourinho qui risque une lourde sanction. Paris est prévenu, avec Mourinho, il faudra s'attendre à ce genre de folie.