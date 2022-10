Le PSG est en danger, l'Europe connaît son point faible

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG n'a pas livré sa meilleure prestation sur la pelouse de Reims, samedi soir. Accrochés 0-0, les Parisiens ont surtout perdu leur calme bien trop souvent. Bixente Lizarazu est déjà inquiet pour la Ligue des champions.

Reims-PSG a été un gros combat samedi soir, mais au sens propre du terme. Les débats ont été très tendus entre les deux équipes pour une rencontre qui n'a rien d'une rivalité pourtant. Interventions limites, regroupements nombreux et intenses, échanges musclés avec l'arbitre entre autres. Les faits ont été nombreux sur la pelouse d'Auguste-Delaune et c'est souvent le PSG qui a joué le mauvais rôle dans l'histoire. Les Parisiens ont été échauffés par l'exclusion de Sergio Ramos à la 41e minute du match pour des paroles malheureuses et une insulte lâchée en espagnol. Peut-être pas forcément à destination de l'arbitre, ce qui a causé un sentiment d'injustice dans les rangs parisiens.

PSG, une équipe trop facilement électrique

Cela pourrait passer pour une simple mauvaise soirée si le PSG n'était pas coutumier du fait. Rien que cette semaine, Neymar a animé l'après-match sur la pelouse de Benfica. Non content de ne pas voir Enzo Fernandez exclu pour une semelle sur le tibia de Verratti, le Brésilien s'est expliqué vivement avec le quatrième arbitre ainsi que des officiels du club lisboète. C'est un fait, les joueurs parisiens ont souvent du mal à garder leur calme pendant les matchs et pour les injustices réelles ou non.

"C'est facile de les faire disjoncter le Paris-Saint-Germain. Il faut qu'ils travaillent là-dessus"@BixeLizarazu sur la gestion difficile des émotions au PSG encore illustré lors du match contre Reims hier soir pic.twitter.com/aYnbCnlwvi — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 9, 2022

Une situation qui inquiète Bixente Lizarazu. L'ancien latéral du Bayern pense déjà à la seconde partie de saison et aux matchs à élimination directe de Ligue des champions. Dans l'émission Telefoot, il a grandement suggéré aux Parisiens de travailler leur comportement sous peine de subir des déconvenues. « C'est facile de les faire disjoncter le Paris-Saint-Germain. Il faut qu'ils travaillent là-dessus », a t-il notamment lâché sur le plateau de TF1 conscient du déficit mental du PSG. Des carences qui reviennent sans cesse depuis des années, avec en point d'orgue la remontada de 2017. Néanmoins, l'arrivée de Luis Campos devait servir à gommer ce point faible. Le Portugais et Christophe Galtier ont encore du pain sur la planche pour enfin rendre le club parisien plus zen sur le terrain.