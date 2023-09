Le PSG enfin libéré, le coupable c'était Verratti

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait fort ce dimanche soir en Ligue 1 face à l'OL. Une belle victoire 4 buts à 1 alors même que l'effectif du club de la capitale était encore incomplet.

Le PSG a connu une intersaison puis un mercato estival très mouvementés. Les champions de France ont démarré un nouveau projet sous l'ère Luis Enrique. L'entraineur espagnol voulait des joueurs pleinement en osmose avec ses principes de jeu mais aussi un vestiaire plus français. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien du Barça aura été servi. Parmi les joueurs arrivés au PSG cet été, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Luis Enrique peut notamment se targuer de pouvoir aligner s'il le souhaite l'attaque titulaire de l'équipe de France, à savoir Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Pour Denis Balbir, il n'y a rien de mieux actuellement en Europe.

Verratti, la clé du problème résolu au PSG ?

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a en effet livré le fond de sa pensée sur le PSG et son dernier mercato. « Le PSG est incroyable dans toutes les lignes, dans l’allant, dans les individualités au service du collectif. Cela transpire à nouveau le bonheur. Je revois le PSG des années Di Maria – Cavani. Ce Paris qui avait une âme et qui s’était perdu avec la venue des Neymar ou Messi. Les Asensio, Gonçalo Ramos, etc., c’est sans doute moins fort individuellement mais c’est tellement plus cohérent. Quand on voit la ligne de devant aujourd’hui avec les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, qui a quand même été acheté très cher, on ne peut être qu’enthousiasmé. Je ne vois pas ce qui peut se faire de mieux en Europe que le trio Dembélé – Mbappé – Kolo Muani. Avec Ugarte, qui est une incroyable pioche au milieu, cela donne un effectif très intéressant, qui peut à la fois jouer en contre ou tenir le ballon. Si on ajoute un créatif de plus à cette équipe, on la rend totalement intouchable. On a assez critiqué les Mercatos du PSG pour ne pas dire aujourd’hui que les choix sont parfaits. (...) Je suis désolé de prendre encore pour exemple Marco Verratti. Certains disent qu’on se prive de l’un des meilleurs milieux du monde. Peut-être que par séquences il l’a été dans le passé mais je pense que Paris gagne en rayonnement en le laissant de côté. Désormais, les joueurs ne râlent plus sur le terrain. Il n’y a plus personne pour perdre en lucidité dans des moments importants. Tout le monde se concentre sur le football et ça ne peut faire que du bien », a notamment indiqué Denis Balbir, tombé amoureux de ce nouveau Paris version Luis Enrique.