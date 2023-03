Le PSG en position de faiblesse pour Wijnaldum

Dans : PSG.

De retour après de longs mois d’absence, Georginio Wijnaldum a gardé la confiance de la Roma. Le club italien souhaite conserver le milieu prêté par le Paris Saint-Germain, à condition de baisser le montant de l’option d’achat et le salaire du Néerlandais.

On peut dire que la saison commence à peine pour Georginio Wijnaldum. Victime d’une fracture du tibia en août dernier, le milieu prêté par le Paris Saint-Germain à la Roma n’a repris la compétition que depuis un mois. Le temps pour lui de retrouver du rythme, des sensations et la confiance de l’entraîneur José Mourinho.

Le Portugais apprécie son renfort estival, à tel point qu’il se verrait bien le conserver la saison prochaine. Mais pour le pensionnaire de Serie A, il n’est pas question de payer l’option d’achat à 8 millions d’euros négociée l’été dernier. Compte tenu de la longue indisponibilité du Néerlandais, les dirigeants romains souhaitent revoir ce montant à la baisse, mais aussi diminuer le salaire du joueur.

Le PSG ne retiendra pas Wijnaldum

A son arrivée libre au Paris Saint-Germain en 2021, lorsque le pensionnaire du Parc des Princes l’avait chipé au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum avait négocié des revenus annuels à 7 millions d’euros, sans compter les 3 millions d’euros de bonus. Des chiffres beaucoup trop élevés pour la Roma qui espère convaincre le milieu de 32 ans. A noter qu’une nouvelle saison de l’international néerlandais à la Roma passera probablement par un transfert définitif.

L’ancien joueur de Liverpool n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale française. Nul doute que le Paris Saint-Germain acceptera de baisser le montant de l’opération. Sans parler de la situation contractuelle de Georginio Wijnaldum, le champion de France en titre doit vendre pour réduire sa masse salariale et augmenter son enveloppe dédiée au recrutement. La direction francilienne ne fera donc rien pour empêcher le départ définitif de son indésirable.