Le PSG en panne d’essence, Galtier fait un aveu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi au Parc des Princes face au Benfica Lisbonne, le PSG a concédé son troisième match nul de suite, toutes compétitions confondues.

Baisse de régime pour le Paris Saint-Germain à un mois de la Coupe du monde. Accrochée par Benfica au match aller puis contre Reims en championnat samedi soir, l’équipe de Christophe Galtier a de nouveau concédé le match nul face aux Portugais lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le début de saison tonitruant avec des scores larges et des buts à la pelle de Neymar, Mbappé ou encore Messi parait déjà assez loin alors que le club connait une première crise en interne avec les volontés de départ au mois de janvier de Kylian Mbappé et les tensions en interne entre Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique. Après le match nul de son équipe, Christophe Galtier a reconnu une nette baisse de régime de son équipe, « moins brillante » et « moins dangereuse » qu’en début de saison alors que se profile dimanche soir le Classique face à l’OM en Ligue 1.

Galtier reconnait une période de moins bien pour le PSG

« C'est un constat qui est juste, on est moins clinquants, moins brillants, moins dangereux... Est-ce qu’il y a un coup de moins bien physique ? Je ne le pense pas. Sur le début de saison, et sur les premiers matchs, on avait beaucoup plus de jeu dans la verticalité, ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. Là à chaque fois qu'on sort le ballon, et on l’a sorti souvent contre Benfica, on a rajouté une touche supplémentaire, on revenait en arrière. Ça permettait au bloc défensif adverse de se repositionner » souffle Christophe Galtier avant de conclure. « C'est un axe de travail important et qui mène à une réflexion globale sur les premiers mois. On est dans une période où les choses sont moins intéressantes, il y a une réflexion globale sur l’état de forme des uns et des autres » a lancé Christophe Galtier, forcément inquiet de la baisse de ses joueurs, que ce soit techniquement ou physiquement. Il faudra assurément retrouver un meilleur niveau global pour venir à bout de l’OM dimanche soir au Parc des Princes en clôture de la 11e journée de Ligue 1.