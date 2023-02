Le PSG en crise, un premier coupable est désigné

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se rend sur la pelouse de Monaco ce samedi en Ligue 1. Un ultime test avant la réception du Bayern Munich en Ligue des champions.

Christophe Galtier et ses hommes ont de quoi inquiéter leurs supporters depuis le début de l'année 2023. La dernière défaite sur la pelouse du Stade Vélodrome en Coupe de France face à l'OM mercredi soir a encore plus en lumière certaines carences de l'effectif du PSG. Moribonds, sans idées et dépassés tactiquement, les joueurs de la capitale n'y arrivent plus. Pour ne rien arranger, une importante vague de blessés frappe le club francilien depuis quelques semaines. Ce samedi, le PSG sera en déplacement sur la pelouse de Monaco. Et l'optimisme n'est pas vraiment de rigueur, comme pour la réception du Bayern Munich mardi soir prochain pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions. C'est notamment l'avis de Jacques Vendroux.

Le PSG, c'est la panique avant le Bayern

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Cette équipe n'est plus une équipe ! Il y a eu des erreurs de casting, des erreurs de programme depuis la Coupe du monde. La seule chance du PSG c'est que le Bayern est moins bien qu'avant. Mais quand vous avez nommé tous les joueurs blessés, ce n'est pas normal. Il y a une faute du préparateur physique. Messi ne s'entraîne plus depuis Marseille. Ce n'est pas comme ça que l'on prépare un huitième de finale aller de la Ligue des champions », a notamment indiqué Jacques Vendroux, assez inquiet pour le PSG avec ce manque de préparation et de lisibilité. Reste à savoir si les champions de France auront un sursaut d'orgueil ou si au contraire, ils plongeront un peu plus dans la crise. Tous les scenarii sont envisageables, alors que le PSG aurait encore une petite chance de pouvoir compter sur la présence de Kylian Mbappé face au Bayern et ce, dès le match aller au Parc des Princes.