Le PSG en crise, Mbappé plus fort qu'Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sauveur du PSG contre Lille avec un doublé, Kylian Mbappé a une nouvelle fois prouvé qu’il était indispensable au champion de France en titre.

Excellent lors de son entrée en jeu face au Bayern Munich en Ligue des Champions mardi soir, Kylian Mbappé était cette fois titulaire contre Lille au Parc des Princes. Auteur d’un doublé, le champion du monde 2018 a sorti le PSG d’un mauvais pas et son leadership est de plus en plus net au sein du club parisien. Un atout précieux pour le club de la capitale en cette période de crise, qui a plongé Christophe Galtier et ses joueurs dans le doute après les défaites contre Marseille, Monaco et le Bayern Munich. Les derniers résultats ont par ailleurs fait naitre quelques tensions au sein du groupe, notamment entre Marquinhos et Presnel Kimpembe, respectivement capitaine et vice-capitaine de l’équipe, après la défaite contre Monaco. Dans son édition du jour, Le Parisien confie que Kylian Mbappé a conscience du climat de tension extrême qui règne au sein de l’équipe et que le n°7 du PSG fait tout ce qui est en son pouvoir pour arranger les choses.

Mbappé fait tout pour éviter la crise au PSG

« Le champion du monde sent bien que le club craque de partout, que la situation devient explosive entre Marquinhos et Kimpembe que la moindre entrée en jeu fragilise Luis Campos en stigmatisant son recrutement, ou que les défaites entament le crédit de l’entraîneur Christophe Galtier » note Le Parisien, pour qui Kylian Mbappé a conscience de la crise qui couve au PSG. En ce sens, la victoire face à Lille dimanche -bien que laborieuse- était absolument cruciale. Désireux d’unir tout le monde et d’éviter les crises, Mbappé a d’ailleurs précisé sur Prime Video après la victoire parisienne que son message (« bien dormir et bien mangé » n’était absolument pas une attaque à l’encontre de Neymar. « Ce n'était pas une pique. Dans le contexte actuel, on a besoin de tout sauf de piques. C'est vraiment un conseil pour tout le monde parce que comme je l'ai dit, quand on a tout le monde, et on l'a vu en début de match, les équipes ont du souci à se faire. J'espère que Ney va revenir vite » a ajouté Kylian Mbappé, qui ne porte pas le brassard de capitaine au PSG mais qui a tout d’un leader irréprochable que tous ses coéquipiers ont envie de suivre.