Le PSG éliminé, Mbappé ne divorcera pas

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG jouera son avenir européen mercredi soir à Dortmund. Mais Kylian Mbappé ne relie pas le résultat de ce choc à son avenir personnel à Paris.

Jamais le Paris Saint-Germain n'avait été en position aussi dangereuse avant son dernier match de la phase de poule de la Ligue des champions. Si au moment du coup d'envoi du match à Dortmund, l'équipe de Luis Enrique sera encore qualifiée pour les huitièmes de finale de la la C1, le PSG pourrait se retrouver en Europa League s'il ne parvient pas à s'imposer au Signal Iduna Park. Jouer la « petite » ne serait pas dramatique, mais forcément le Qatar n'a pas racheté Paris pour se contenter de la C3. Et que dire de Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat et sait que pour rêver du Ballon d'Or il lui faut viser chaque saison la Coupe aux grandes oreilles. Cependant, à en croire L'Equipe, l'avenir du champion du monde 2018 n'est pas lié au résultat du match à Dortmund.

Mbappé ne décidera rien à Dortmund

Dans le quotidien sportif, Damien Degorre et Arnaud Hermant expliquent que même s'il n'a pas totalement digéré les événements de cet été, lorsque Nasser Al-Khelaifi l'a envoyé dans le loft du PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas décidé de quoi sera fait son avenir. « Ce n'est donc pas parce que le PSG serait reversé en Ligue Europa, demain soir, que son attaquant vedette partirait l'été prochain. Et inversement d'ailleurs », précisent les deux journalistes. A ce stade de la saison, le secret est vraiment absolu concernant la décision de Kylian Mbappé, lequel sera libre de négocier avec qui il veut dès le 1er janvier prochain. De quoi forcément susciter de nombreuses interrogations et de l'excitation, par exemple du côté de Madrid.

Les dirigeants parisiens le savent, un échec dès la fin de l'automne en Ligue des champions serait un signal très négatif envoyé au clan Mbappé. Et cela même si Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont tout fait pour offrir à la star française le mercato dont il rêvait en faisant venir des joueurs qui lui sont proches. Le Paris Saint-Germain a 90 minutes pour se retirer une épine du pied, et pour cela les champions de France ont besoin d'un Kylian Mbappé au sommet de son art, ce qui n'est pas le cas ces derniers matchs. Face au Mur Jaune, le PSG et Mbappé ne pourront plus cacher leur jeu.