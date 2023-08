Le PSG dégraisse, Leandro Paredes signe à Rome

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent dans la capitale italienne depuis 48 heures, Leandro Paredes s'est définitivement engagé avec la Roma. Le PSG continue son opération dégraissage.

Neuf ans après avoir rejoint la Roma en provenance de Boca Juniors, Leandro Paredes va de nouveau porter le maillot du club de la capitale italienne. Ce mercredi, le PSG et l’AS Rome ont confirmé le transfert du champion du monde argentin sans révéler les détails financiers de l’opération, même si ces derniers jours, on évoquait un montant de 2,5 millions d’euros plus un bonus de 2 millions et 30% sur une revente du milieu de terrain. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait déboursé 40 millions d'euros pour le faire venir du Zénith Saint-Petersbourg au mercato d'hiver 2019. Leandro Paredes s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec la formation entraînée par José Mourinho.

Après une saison passée à la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt, Leandro Paredes est transféré définitivement à l’AS Rome. ✍️



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Leandro sous ses nouvelles couleurs.



💻 https://t.co/o1tQrTILjK pic.twitter.com/TX0lorTSlD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2023

« Revenir à Rome est toujours une chose spéciale, mais le faire maintenant en tant que joueur de la Roma est encore plus spécial. Je remercie les supporters de m'avoir accueilli et la Roma de m'avoir ramené dans le club dans lequel j'ai lancé ma carrière en Europe. L'année dernière a été une année incroyablement heureuse pour moi avec la Coupe du monde, alors maintenant, je veux continuer à goûter au succès et je suis convaincu que je peux le faire avec cette équipe », s'est réjoui Leandro Paredes, qui avait été prêté la saison passée à la Juventus sans une grande réussite. Pour le Paris Saint-Germain, c'est encore un gros salaire qui s'en va.