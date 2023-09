Le PSG craque et envoie Lee en Corée du Sud

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lee Kang-In décollera de Paris la semaine prochaine pour rejoindre son équipe nationale aux Jeux Asiatiques. La demande de la sélection sud-coréenne a finalement été acceptée, même si la recrue manquera plusieurs matchs.

Mis sous pression par la fédération sud-coréenne de football, le Paris SG a consenti à envoyer Lee Kang-In défendre les couleurs de son pays pour les Jeux Asiatiques. Le règlement international en la matière autorisait bien le club de la capitale à conserver son ailier dans son effectif sans se mettre en faute. Mais la volonté de la Corée du Sud de faire revenir l’une de ses stars pour cette compétition très prisée en Asie a fini par payer. Même s’il a manqué une bonne partie du début de saison en raison d’une blessure à la cuisse gauche, Kang-In Lee va rejoindre sa sélection pour une compétition qui débute dans quelques jours, avant même le lancement officiel des Jeux, le 23 septembre. Il reste encore à connaitre les dates précises de son envol, mais le Sud-Coréen manquera plusieurs matchs importants avec le Paris SG, dont celui face à l’OM en Ligue 1 et celui contre Dortmund en Ligue des Champions.

Lee remercie le PSG

« Nous sommes reconnaissants envers le PSG d'avoir pu gérer la situation de cette manière et d'avoir aidé le joueur. Tout le monde est heureux », aurait confié l’entourage du joueur selon L’Equipe. Une tolérance de la part du club francilien qui a forcément été accueillie de manière modérée, au lendemain d’une trêve internationale et surtout du retour de blessure de Lee. Mais le PSG entend aussi conserver de bonnes relations avec la fédération de Corée du Sud et avec un pays qui s’est pris d’intérêt pour le club de la capitale depuis la signature de l’ancien joueur de Majorque. Néanmoins, entre ses pépins physiques et un tournoi où la Corée du Sud est l’un des favoris, avec donc la possibilité qu’il aille loin dans la compétition, le début de saison de Kang-In Lee va laisser les supporters parisiens sur leur faim. La Corée du Sud est double tentante du titre de l’épreuve, et le tournoi ne se terminera que le 7 octobre.