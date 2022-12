Le PSG cible un pivot de classe mondiale

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a exclu tout recrutement cet hiver, le Paris Saint-Germain serait à l’affût pour un attaquant. Le club de la capitale est cité parmi les prétendants du buteur de la Juventus Turin Dusan Vlahovic.

Réelle mise au point ou simple coup de bluff ? Dans un récent entretien accordé à L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a certifié que le Paris Saint-Germain ne recruterait pas cet hiver. Pour le président parisien, l’effectif de Christophe Galtier est suffisamment armé pour atteindre les objectifs fixés. Il n’empêche que certaines rumeurs continuent de circuler. On parle encore et toujours d’un défenseur central, et plus particulièrement de Milan Skriniar, et même d’un attaquant supplémentaire.

Le PSG à l'affût pour Vlahovic

En effet, le Paris Saint-Germain, comme Chelsea, Manchester United, Arsenal et le Bayern Munich, ferait partie des prétendants de Dusan Vlahovic (22 ans), annonce le quotidien transalpin Tuttosport. Une information étonnante dans la mesure où la Juventus Turin n’a aucune intention de vendre son avant-centre. Rappelons que la Vieille Dame avait misé près de 70 millions d’euros pour conclure son transfert cet été en provenance de la Fiorentina. Depuis, le Serbe auteur de six buts en Serie A donne satisfaction à l’entraîneur Massimiliano Allegri.

🚨 Nasser Al-Khelaïfi dément toute arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. 🇵🇹❌



« Avec les trois que nous avons – Messi Neymar et Mbappé, c’est difficile de penser à Ronaldo. Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il est toujours un joueur incroyable », dit-il à Sky. 🗣️ — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 7, 2022

Reste à savoir si le changement de direction chez les Bianconeri ne changera pas sa situation. C’est peut-être la réponse qu’attendent tous les clubs annoncés à l’affût, y compris le Paris Saint-Germain dont l’attaque affiche pourtant complet. Ce n’est pas un hasard si Nasser Al-Khelaïfi a publiquement fermé la porte à un Cristiano Ronaldo libre après la rupture de son contrat à Manchester United. On peut tout de même penser que l’arrivée d’un attaquant du profil de Dusan Vlahovic ferait le bonheur de Kylian Mbappé. L’international français n’aurait plus à jouer les pivots, ce dont le numéro 7 s’est plaint à plusieurs reprises ces derniers mois.