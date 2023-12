Le PSG cible le chouchou numéro 1 de Deschamps

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a recruté deux champions du monde français avec Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. La presse espagnole affirme qu'un autre vainqueur de 2018 pourrait débarquer prochainement dans le club de la capitale.

Après avoir recruté pléthore de stars, le PSG a récemment opté pour une nouvelle politique, celle de recruter plus de joueurs français. Au sein du groupe professionnel, onze joueurs sont Français. Paris souhaite accentuer ce nouveau visage avec des joueurs confirmés et d'expérience. L'été dernier, l'actuel leader de la Ligue 1 avait tenté de s'offrir les services d'Antoine Griezmann contre 40 millions d'euros. En vain puisque l'Atletico Madrid ne souhaite pas se séparer de son meilleur élément. Mais selon les informations de Todo Fichajes, le PSG compte revenir à la charge avec une offre impossible à refuser pour le club espagnol. L'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions (5 buts) est dans une superbe forme et continue d'être prépondérant pour son club avec 15 buts inscrits cette saison ainsi que 4 passes décisives délivrées.

Le PSG s'attaque à Griezmann, l'Atletico pris au piège

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Antoine Griezmann réalise actuellement une excellente saison, comme la précédente où il avait terminé à la 21e place du classement du Ballon d'Or. À 32 ans, l'attaquant, qui est aussi capable d'évoluer au milieu de terrain comme en équipe de France, n'est plus qu'à deux longueurs de Luis Aragones, pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico Madrid. Il semble peu probable que Griezmann quitte les Colchoneros cet hiver. Mais lors du mercato estival en 2024, le club madrilène pourrait envisager un départ de sa star comme l'avance le média espagnol. Même s'il est revenu à son meilleur niveau, Antoine Griezmann commence à prendre de l'âge et son contrat se termine en juin 2025 à l'Atletico. Les dirigeants savent qu'il n'y aura pas d'autres opportunités de vendre le Français pour une grosse somme. Le PSG souhaite profiter de cette idée et faire pression avec une somme importante. L'ancien joueur du FC Barcelone est évalué à 25 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Un prix que Paris risque de faire exploser sans aucun problème. L'Atletico Madrid va certainement réfléchir avant de céder son facteur X mais la tentation est plus grande que jamais.