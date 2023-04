Le PSG au Stade de France, c’est parti !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a entamé les démarches pour être candidat au rachat du Stade de France. Un vrai coup de force alors que le club de la capitale ne parvient pas à s'entendre avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes.

En froid avec la mairie de Paris qui ne souhaite pas lui laisser racheter le Parc des Princes, le Paris SG va jusqu’au bout de son coup de bluff, qui n’en est peut-être pas un. L’Equipe annonce ce jeudi soir qu’un dossier en vue de racheter le Stade de France va être déposé par le club de la capitale. Le stade de Saint-Denis, qui arrive prochainement au terme de sa concession d’origine, pourrait ainsi être vendu au plus offrant, et le PSG a jusqu’au 27 avril pour déposer un dossier en vue du rachat.

Le Qatar intéressé aussi par le Stade de France

Une démarche que Nasser Al-Khelaïfi entend donc bien effectuer jusqu’au bout, histoire de se donner toutes les chances d’avoir un stade où il pourra faire ce que bon lui semble dans les années à venir. Et pour ceux qui pensent que le Paris SG bluffe pour pouvoir faire céder Anne Hidalgo et la municipalité, il est bon de rappeler que le Qatar continue régulièrement d’investir en France, dans les technologie, les banques ou la pierre. Autant dire qu’un achat du Stade de France pourrait, même si le PSG n’était pas directement concerné, intéresser au plus haut point les propriétaire du club francilien.

Le PSG c’est au parc des princes. pic.twitter.com/1sTTKqrXza — G7 🇨🇷 (@Gianninho_) April 13, 2023

Depuis des années désormais, le PSG engage des travaux pour agrandir et améliorer le Parc des Princes, mais il lui sera impossible de l’emmener jusqu’aux 60.000 places d’un stade de Catégorie A, nécessaire par exemple pour accueillir une finale de Ligue des Champions. Pour faire des travaux de cette envergure, QSI ne compte pas investir à fonds perdus et souhaite être le propriétaire du stade de la Porte d’Auteuil.

Désireux d’aller au bout de la démarche pour racheter le Stade de France, le PSG va devoir convaincre sur ses capacités financières et sa capacité à gérer le site, avant même de faire une offre concrète. Mais le club de la capitale possède l’avantage d’être très clairement le seul candidat pour être résident de l’enceinte, sachant que cela fait désormais plus de 20 ans qu’aucun club n’a définitivement pris place dans l’enceinte de Seine-Saint-Denis.