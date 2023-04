Le PSG au Stade de France, c'est le pire moment

Dans : PSG.

Le PSG s'est porté candidat au rachat du Stade de France. Bloqué par la mairie de Paris concernant le rachat du Parc des Princes, les dirigeants parisiens mettent un coup de pression pour arriver à leurs fins. Une stratégie pas du goût des supporters, ni de Didier Roustan.

Longtemps vu comme un fantasme de supporters et de journalistes, la perspective de voir le PSG occuper le Stade de France a pris du poids ces dernières semaines. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi avait menacé d'y déménager si la mairie de Paris n'était pas plus conciliante concernant un possible rachat du Parc des Princes. Devant la fermeté de la municipalité, le PSG est passé à l'action pour le Stade de France. Le club parisien a déposé un dossier pour racheter l'enceinte dyonisienne, actuellement en vente. De quoi inquiéter les amoureux du PSG, fortement attachés à la présence de leur club au Parc des Princes.

Roustan questionne le timing de l'opération

L'expérimenté Didier Roustan ne peut que les suivre sur ce combat-là. Le journaliste sportif ne compte pas voir le PSG s'installer à Saint-Denis et ne comprend même pas la démarche de la direction. Le PSG ne sera pas forcément gagnant en quittant le Parc des Princes et surtout cela n'arriverait pas au meilleur moment. Au vu de la tension entre les supporters et le club parisien avec les différents échecs sportifs, ce serait le coup de poignard fatal pour tout un public.

« Déjà, je ne comprends pas le timing du PSG. Il y a vraiment une rupture entre leurs propres supporters, que ce soit ce qui se passe d’un point de vue sportif et aussi la politique du PSG ces dernières années. Au-delà des résultats, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Et si tu vas au Stade de France… Le Parc des Princes est profondément rattaché à l’histoire du PSG qui a débuté en 1970. […] Il n’y en a pas eu d’autre, donc le PSG c’est le Parc des Princes. Après, je suis d’accord que le monde bouge mais il n’y a pas tant que ça de grands clubs qui ont changé de stade. Arsenal, ils ont surtout gagné à Highbury. Avec l’Emirates, il y a eu une cassure. Le PSG veut faire ça pour gagner plus d’argent parce que tu vas avoir à peu près le double de spectateurs. Mais, ils ne vont pas diviser le prix des places par deux. Une place à 80€ sera toujours à 80€. Je pense qu’il y aura une cassure et une rupture et ça ne va pas arranger les choses », a t-il développé dans l'Equipe du Soir, précisant que le PSG payait d'abord sa mauvaise gestion financière dans l'affaire. Le PSG doit récupérer son argent sur les joueurs et pas sur le dos de son stade et de ses supporters.