Le PSG au Parc sur terrain neutre, Toulouse a tout gobé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que le Trophée des Champions se joue habituellement sur terrain neutre, Toulouse a accepté d’affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Une difficulté supplémentaire pour le Téfécé, dont le président Damien Comolli n’y voit aucun inconvénient.

Les NVDRS ont vu rouge. Pour le groupe de supporters de Toulouse, la délocalisation du Trophée des Champions au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain, est un véritable scandale. L’association a donc annoncé son boycott de la rencontre prévue le 3 janvier. On pouvait s’attendre à ce que la direction toulousaine soit au moins aussi remontée. Mais pas du tout ! De son côté, le président Damien Comolli serait presque fier d’aller défier le champion de France dans son enceinte, après des négociations selon lui bien menées.

« Le Trophée des Champions était un objectif du début de saison, ça le reste encore aujourd’hui, a réagi le patron du Téfécé. Initialement, nous avions deux objectifs : le gagner et faire rayonner le club à l’international, car le Trophée se joue chaque année à l’étranger. Quand on a compris qu’il ne pouvait pas se jouer à l’étranger, on a voulu chercher le côté prestige. Restaient alors deux solutions : le Stade de France, qui n’est pas utilisable, et le Parc des Princes, parce que pour les plus âgés d’entre nous, c’était le stade où se jouaient les finales de Coupe de France il y a quelque temps. C’est un écrin exceptionnel. »

Il n’a pas échappé à Damien Comolli que le Paris Saint-Germain évoluerait à domicile. D’où les accords obtenus avec la Ligue de Football Professionnel. « Nous avons alors posé plusieurs conditions quant à l’organisation de ce match en France. D’abord, il fallait un stade neutre, avec un protocole neutre, a expliqué le dirigeant. Ensuite, on a demandé une billetterie neutre de sorte qu’il puisse y avoir le même nombre de supporters des deux camps, même si je ne suis pas naïf et que je sais très bien qu’il y aura un grand nombre de supporters du PSG. Ces conditions ont été respectées. »

Comolli ne voit pas le problème

« Et après, il y a eu beaucoup de turpitudes, notamment sur le fait qu’on serait limité en nombre de supporters, a-t-il raconté en référence au contexte sécuritaire dans les stades. On a fait comprendre qu’on ne jouerait pas ce match si les conditions de départ n’étaient pas respectées. Nous avons donc discuté et obtenu gain de cause. On a accepté de jouer le match aux conditions fixées au départ. Je veux ainsi saluer le travail de Vincent Labrune qui a beaucoup agi pour la mise en œuvre de cette rencontre. On jouera donc ce match sur terrain neutre contre le PSG, au Parc des Princes. » A noter que le Collectif Ultras Paris a également décidé de boycotter le match.