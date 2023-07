Le PSG au Japon sans Mbappé, ça sent le transfert ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La presse espagnole s'enflamme et annonce que le PSG va mettre Kylian Mbappé sous pression en le privant de la tournée au Japon pour le faire prolonger. Dans le cas contraire, il rejoindrait le Real Madrid dans la semaine !

Il y a une situation impossible à imaginer pour le Paris SG dans le dossier Kylian Mbappé, c’est de voir son attaquant partir librement dans un an. Pour cela, la pression maximale a été mise en soufflant le froid et le chaud. C’est à dire en critiquant discrètement son numéro 7, comme sa prise de parole dans France Football qui aurait choqué les recrues du club parisien. Ou bien d’un autre côté en lui offrant un contrat en or, qui porterait quasiment l’étiquette de Parisien à vie selon la presse espagnole, avec un salaire jamais perçu par un sportif sur cette durée.

Le Qatar ne change pas de stratégie pour Mbappé

Mais pour le moment, aucun transfert en vue, et aucune prolongation non plus, malgré la volonté du PSG de tenir des discussions avec le joueur et son entourage pour le convaincre de rester. Car les jours passent, et ce dossier n’avance pas, ce qui a le don d’agacer Nasser Al-Khelaïfi, qui ne veut surtout pas subir un mois d’août compliqué avec le meilleur joueur de l’équipe capable de partir au moment où la saison se lance.

🚨 ÚLTIMA HORA MBAPPÉ 🚨



Florentino Pérez y Nasser Al Khelaifi tuvieron AYER una REUNIÓN.



Kylian Mbappé NO viajará a la gira de Japón.



El deseo del Real Madrid es que la estrella parisina esté PRESENTE en el Clásico de Estados Unidos.



¡Fin boom! ¡Al lío! 👉🏼 SHHHHH 💣👀 pic.twitter.com/lQElBxjtfw — François Gallardo (@F_GallardoTV) July 21, 2023

Résultat, le patron du PSG a pris les devants et a ouvert les discussions avec Florentino Pérez. C’est ce qu’affirme le journaliste François Gallardo, qui travaille notamment pour la fameuse émission El Chiringuito. Selon lui, les présidents des deux clubs se sont retrouvés ce jeudi, Al-Khelaïfi étant notamment régulièrement à Madrid en raison de ses fonctions dans le « paddle », et du tournoi international qui a lieu dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid est prêt à bondir

Il en est ressorti une information de taille, à savoir dans un premier temps la confirmation que si Kylian Mbappé ne prolongeait pas rapidement, il serait alors transféré. Vers le Real Madrid très probablement. Et comme preuve que cette menace était mise au sérieux, François Gallardo affirme que Mbappé ne sera pas de la tournée asiatique au Japon et en Corée du Sud. Le but est de faire rester le joueur à Paris pour lui permettre de se consacrer uniquement à son avenir. Pas question dès lors de sortir l’excuse de la concentration sur le sportif, et il sera alors mis sous pression pour prolonger, ou bien il sera immédiatement vendu au Real Madrid, qui n’attend qu’un signe pour passer à l’action.

Et pour ceux qui en doutaient, le journaliste espagnol assure que Mbappé n’a aucune intention de prolonger au PSG sous la contrainte, et se dirige donc vers un transfert express vers le Real Madrid. Le club espagnol envisagerait même une présentation aux Etats-Unis, où il est en tournée actuellement. Cela pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Le PSG doit en effet s’envoler ce samedi pour l’Asie, tandis que le Real Madrid estime que tout pourrait être bouclé dans une semaine. Avec une présentation à l’occasion du Clasico prévu le 29 juillet face à Barcelone, à Dallas. Un timing qui semble fou, et dont le premier élément de réponse sera très vite connu, puisque si Mbappé est dans le groupe pour la tournée au Japon, ce scénario assez loufoque s’écroulera d’emblée.