Le PSG attaqué, pas touche à sa pépite

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré une saison 2022/2023 globalement ratée, le PSG a eu quelques motifs de satisfaction comme la progression fulgurante de Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien est courtisé par plusieurs grands clubs européens.

Auteur de 31 matchs la saison dernière, entre ses 16 et 17 ans, Warren Zaïre-mery s'est rapidement imposé comme le plus grand espoir du club de la capitale. Avec deux buts inscrits en Ligue 1, le milieu de terrain est le plus jeune buteur de l'histoire du PSG en championnat. Zaïre-Emery a battu de nombreux records de précocité avec son club formateur et risque de continuer d'inscrire sa légende à Paris sous Luis Enrique puisque le technicien espagnol apprécie particulièrement les jeunes joueurs. Néanmoins, l'international français avec les moins de 19 ans (3 sélections) est très courtisé. Warren Zaïre-Emery a une belle cote sur le marché des transferts, notamment en Angleterre mais également du côté du Borussia Dortmund où ses qualités sont louées.

Dortmund fait le forcing, Paris ferme la porte à un départ

Selon les informations de RMC Sport, le club allemand est intéressé par Warren Zaïre-Emery. Dortmund qui vient de perdre Jude Bellingham a tout intérêt à remplacer le milieu anglais, transféré au Real Madrid pour 103 millions d'euros. Dauphin du Bayern Munich en Bundesliga, Dortmund rêve de mettre fin à l'hégémonie des Bavarois sur la scène nationale. Cela passe par un gros recrutement cet été et Zaïre-Emery est perçu comme une recrue idéale pour les Borussen. Cependant, le PSG n'est pas disposé à laisser partir sa plus grande pépite. Warren Zaïre-Emery est considéré comme le futur de la formation parisienne et la direction penche même déjà vers une prolongation de son contrat qui expire en juin 2025. Le Borussia Dortmund risque de continuer de faire le forcing, tandis que le PSG va tout faire pour conserver son joyau.