Comment Messi et le PSG préparent leur divorce

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A deux mois de la fin de son contrat, Lionel Messi est parti pour quitter le PSG. Un retour à Barcelone est dans les tuyaux mais il ne sera pas facile à mettre en œuvre financièrement. C'est ainsi que le PSG conserve artificiellement ses chances.

Les négociations de contrat entre Lionel Messi et le PSG sont-elles seulement du vent ? Officiellement, Paris reste en contact avec son joueur argentin pour une poursuite de leur collaboration la saison prochaine. Sur le papier, le PSG est l'un des rares clubs intéressés capables d'offrir un contrat solide à la Pulga. Néanmoins, pour les observateurs éclairés et les proches du septuple ballon d'or, il est inconcevable de voir Messi rester dans la capitale française. Ce dernier ne s'est jamais acclimaté à 100% au club parisien et cela se ressent encore plus dans la relation glaciale qu'il entretient avec les supporters.

Le PSG fait semblant d'entretenir l'espoir pour Messi

Lionel Messi rêve de revenir au FC Barcelone et le club catalan le lui rend bien. Joan Laporta et ses hommes travaillent activement à finaliser le retour au club de l'enfant du pays. Toutefois, si ce transfert apparaît quasiment écrit, le PSG n'a pas dit adieu à Messi. Le club parisien conserve une attitude visant à démontrer une envie de le prolonger. Les principaux dirigeants ont ce discours et ils sont suivis par Kylian Mbappé, lequel a soutenu publiquement son association avec Messi. De quoi relancer le dossier Messi ? Pas pour Loic Tanzi, suiveur du club pour le journal l'Equipe. Le journaliste n'est pas dupe et révèle que le discours parisien n'est que de la poudre aux yeux.

Messi au PSG la saison prochaine ? 🔵🔴



Les dernières informations de @Tanziloic ⏳#EDG pic.twitter.com/8vvCk06XYT — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 26, 2023

« La communication aujourd’hui autour du PSG, autour des négociations avec Messi, c’est on essaye, on négocie jusqu’au bout. On a trouvé un accord mais un coup c’est le salaire, Messi il dit non c’est pas le salaire c’est plutôt le projet sportif. Et puis, à la fin, j’ai l’impression que l’on va se séparer en étant amis et on dira voilà on a tout fait jusqu’au bout. Tout le monde se laisse une porte ouverte jusqu’au bout en se disant on sait jamais si Messi n’a rien à la fin parce que la seule offre concrète qu’il a aujourd’hui c’est celle du PSG. Barcelone n’a toujours pas pu transmettre son offre, l’Arabie saoudite, Messi ne veut pas y aller pour l’instant. J’ai l’impression qu’on laisse la porte ouverte au PSG mais qu’on prépare quand même sa sortie », a t-il expliqué dans l'Equipe de Greg. Pas sûr cependant que cette annonce n'attriste les supporters parisiens, lesquels réclament en grande partie son départ du PSG où il n'a jamais su convaincre de son attachement au club, ou même se faire adopter par les supporters parisiens.