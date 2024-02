Le PSG attaqué, Marquinhos reçoit une offre en or

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central dans l’optique du prochain mercato, le Bayern Munich a identifié Marquinhos comme un potentiel renfort et a d’ores et déjà contacté le capitaine du PSG.

L’été prochain, le Bayern Munich risque d’être l’un des grands agitateurs du mercato. Il faut dire que le champion d’Allemagne en titre vit une saison périlleuse avec un entraîneur menacé à sa tête en la personne de Thomas Tuchel et un titre en grand danger. Actuellement deuxième de Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen, le club bavarois aura à cœur de se renforcer de manière significative lors du mercato estival. Le recrutement d’un taulier en défense centrale est l’une des grandes priorités du Bayern Munich et selon les informations du journal Sport, un joueur du Paris Saint-Germain est dans les radars du club munichois.

En effet, Marquinhos a tapé dans l’œil du champion d’Allemagne et aurait d’ores et déjà été contacté par le Bayern Munich dans l’optique d’un potentiel transfert l’été prochain. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une prise de renseignements et nous sommes encore loin d’une offre officielle du Bayern au clan Marquinhos et au PSG, d’autant que le Brésilien n'est pas la cible n°1 du Bayern. En effet, le club allemand piste prioritairement Ronald Araujo, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2026.

Le Bayern a pris la température auprès de Marquinhos

Mais il faudrait signer un énorme exploit pour déloger l’international uruguayen de la Catalogne, raison pour laquelle le Bayern Munich a déjà activé un plan B avec Marquinhos. La saison dernière, le capitaine historique du PSG a prolongé jusqu’en juin 2028 avec le club de la capitale et il semble assez improbable de le voir partir l’été prochain. Mais le Bayern, qui cherche à recruter un leader en défense centrale, a bien l’intention de prendre la température dans les semaines à venir et pourquoi pas de tenter cet énorme coup en juin prochain. Du côté de Paris, on sera certainement à l’écoute des offres d’autant que les prestations de l’ancien Romain sont sur le déclin ces derniers mois. Il faudra toutefois un très gros chèque pour convaincre le Paris SG de lâcher son défenseur aux 84 sélections avec le Brésil.