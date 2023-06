Le PSG a tenté le coup Ansu Fati

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un début de carrière tonitruant avec le FC Barcelone, Ansu Fati est moins performant, notamment à cause de plusieurs blessures. Le PSG a tenté de relancer l'attaquant espagnol.

Considéré comme un immense espoir du FC Barcelone lors de sa première saison en 2019/2020, Ansu Fati a connu des problèmes physiques ces dernières années. S'il a disputé l'exercice 2022/2023 sans souci sérieux, l'Espagnol a du mal à retrouver son meilleur niveau. Si bien que l'idée de le vendre n'est pas écartée par le club catalan qui est conscient que le joueur de 20 ans conserve une belle cote sur le marché des transferts. Barré par la concurrence, spécialement de Robert Lewandowski, Ansu Fati pourrait quitter le Barça afin d'avoir plus de temps de jeu. Selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG a tenté une approche dans le but de recruter l'international espagnol (7 sélections). Une approche qui n'a donc pas abouti alors qu'un transfert en Premier League a failli avoir lieu.

Le PSG veut sauver le soldat Fati

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ansu Fati (@ansufati)

Le média sportif espagnol explique également que le FC Barcelone a essayé d'échanger Ansu Fati contre Ruben Neves. Wolverhampton était d'accord, mais le joueur espagnol ne souhaitait pas quitter la Catalogne et a refusé de rejoindre le club anglais. Outre le PSG, Tottenham, le Bayern Munich et Manchester United ont aussi voulu s'offrir les services du jeune prodige. Mais Ansu Fati est resté droit dans ses bottes et a refusé tout départ. Il veut s'imposer au sein de son club formateur et vaincre la concurrence. Avec 10 buts inscrits cette saison, Ansu Fati est le deuxième meilleur buteur du FC Barcelone, derrière Robert Lewandowski, son concurrent au poste d'attaquant des Blaugrana. Si le numéro 10 rêve de s'imposer en Catalogne, il pourrait toutefois sérieusement réfléchir s'il continue de rester sur le banc ou si Xavi ne le fait pas jouer à son poste de référence.