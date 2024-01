Le PSG a le meilleur gardien du monde, c'est totalement objectif

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Vivement critiqué pour avoir quitté l'AC Milan en 2021 pour rejoindre le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma reste un gardien d'exception, c'est même le meilleur au monde selon... son agent.

Depuis qu'il a rejoint le PSG, Gianluigi Donnarumma est très critiqué, notamment pour son jeu au pied imprécis et fébrile. Excellent sur sa ligne, le portier italien est parfois coupable sur quelques erreurs qui font très mal. À Milan, les supporters ont rapidement oublié le départ de Donnarumma avec l'arrivée de Mike Maignan, considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Le gardien français a même remporté la Serie A et a été élu meilleur gardien du championnat italien en 2022. Malgré ça, pour Enzo Raiola, la comparaison est impossible car Gianluigi Donnarumma est de loin le meilleur gardien de la planète. L'agent du gardien italien s'est confié à ce sujet à l'occasion d'une interview qu'il a accordé au média DAZN, lors de l'émission Croquetas.

Donnarumma surclasse Maignan, le PSG est gagnant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

« Maignan se porte très, très bien et est également titulaire avec l'équipe nationale française. C'est un gardien de but qui a vraiment fait une bonne première impression en Italie, c'est important. Mais aujourd'hui, je ne veux pas exagérer, mais je pense que Gigio (Donnarumma, NDLR) n'est pas vraiment comparable pour le moment. C'est le meilleur gardien de but du monde, tous les entraîneurs de gardien de but qu'il a eu disent la même chose. Pour eux, Gigio est un talent hors de portée. Quand il avait 17 ans, le Real Madrid le voulait, il a vu la salle de trophée des Blancos et a dit non pour Milan » rapporte le cousin de l'ancien grand agent Mino Raiola. À en croire Enzo Raiola, Paris possède donc le meilleur gardien du monde. Les supporters attendent encore que cette affirmation se confirme, notamment lors des matchs importants en Ligue des Champions.