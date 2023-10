Le PSG à l’assaut de cette pépite italienne à 40 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de compenser le probable départ de Presnel Kimpembe, le PSG aimerait recruter un jeune défenseur à fort potentiel cet été. Lenny Yoro est ciblé, au même titre que le jeune international italien Giorgio Scalvini.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique s’appuie principalement sur deux joueurs au poste de défenseur central au Paris Saint-Germain. Le capitaine Marquinhos et le robuste défenseur slovaque Milan Skriniar. Derrière ces deux titulaires presque immuables, l’entraîneur du PSG peut compter sur les polyvalents Danilo Pereira, Nordi Mukiele et Lucas Hernandez. Mais en toute logique, la solution n°3 à ce poste devrait se nommer Presnel Kimpembe. Or, le champion du monde 2018 est abonné à l’infirmerie depuis de longs mois et n’est pas encore proche d’en sortir.

En fin de contrat à la fin de la saison, celui qui est courtisé par le FC Barcelone ou encore par Chelsea devrait quitter son club formateur. Et pour le remplacer, le PSG a l’intention de miser sur un jeune joueur au potentiel à développer sur plusieurs années pour ensuite prendre la succession de Marquinhos. Ces dernières semaines, le nom de la jeune pépite lilloise Lenny Yoro est associé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain mais selon Jeunes Footeux, un autre joueur a tapé dans l’œil de l’état-major francilien et notamment du conseiller sportif Luis Campos.

Le PSG a flashé sur Giorgio Scalvini

Il s’agit de Giorgio Scalvini, international italien de 19 ans comptant déjà 7 sélections avec la Squadra Azzura. Titulaire indiscutable à l’Atalanta Bergame, le natif de Chiari a une très belle cote sur le marché européen et a déjà de nombreux courtisans notamment en Premier League. De toute évidence, il faudra mettre le paquet pour s’octroyer ses services. La preuve, la somme de 40 millions d’euros est d’ores et déjà évoquée, d’autant que Scalvini est lié à l’Atalanta sur le long terme avec un contrat jusqu’en juin 2027. Nul doute que le PSG va continuer à suivre avec beaucoup d’attention les prestations du défenseur d’1m94 cette saison. Avant de potentiellement passer à l’action l’été prochain pour le recruter et ainsi compenser le potentiel départ de Presnel Kimpembe.