Le PSG a raté Hakim Ziyech pour 4 minutes !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Hakim Ziyech ne portera pas le maillot du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Chelsea a multiplié les bourdes et le bon document a été transmis avec un retard infime.

D ura lex sed lex, la loi est dure, mais c’est la loi. Le PSG a bien tenté de faire changer d'avis la Ligue de Football Professionnel en demandant à la commission juridique de revoir sa position, mais l'instance française a définitivement rejeté ce mercredi matin le recours des champions de France concernant le contrat d'Hakim Ziyech. Dans cette opération, si l'on peut reprocher à Luis Campos d'avoir attendu le dernier moment pour signer l'international marocain de Chelsea, c'est clairement le club anglais qui s'est totalement raté, les Blues étant focalisés sur l'accord pour parvenir à recruter Enzo Fernandez. Selon Sky Sports News, le transfert d'Hakim Ziyech s'est finalement joué à 4 minutes après une série d'erreurs de Chelsea. Tout a commencé à 22h40, 80 minutes avant la fin du mercato entre un club de Ligue 1 et un club européen. A cette heure précise, le PSG a adressé un message à Chelsea pour donner son accord pour le prêt d'Hakim Ziyech.

Chelsea ne répond pas au PSG, puis se trompe

The timeline of Hakim Ziyech's failed Deadline Day transfer to PSG ⚽⤵️ pic.twitter.com/cQTZZlyxLQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 1, 2023

A 23h46, 23h48, 23h49 et 23h50, n'ayant aucune réponse de Chelsea, les dirigeants parisiens ont téléphoné au club anglais afin d'avoir le contrat de prêt signé, mais ils n'ont eu aucune réponse. Mais à 23h55, Chelsea a adressé un document qui n'était pas bon, car il n'était pas signé. Une minute plus tard, le PSG a renvoyé le même document signé par le club français et Hakim Ziyech. A 23h58, Chelsea répondait qu'un accord signé avait déjà été envoyé en fichier attaché par mail...mais le document en question n'était toujours pas signé. A 00h03, le Paris Saint-Germain recevait le bon document enfin paraphé, et une minute plus tard, le club de la capitale enregistrait le contrat dans le système informatique de la LFP. Mais c'était déjà trop tard et Hakim Ziyech ne sera pas un joueur du PSG pour ces quatre minutes. En attendant, Chelsea a fait signer Enzo Fernandez pour 120 millions d'euros et 8 ans de contrat.