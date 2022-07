Le PSG a changé, Luis Campos incendie Kimpembe

Dans : PSG.

Le dossier Neymar est en haut de la pile, mais Presnel Kimpembe n’est pas oublié par les dirigeants du PSG.

Le probable recrutement de Milan Skriniar a mis tout le monde sur les nerfs en défense centrale. L’idée de se renforcer dans ce secteur de jeu a provoqué une grosse remise en cause de la part de l’international français, qui a remis en doute son avenir au PSG le mois dernier. « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement », avait livré « Presko », dans une prise de parole qui n’a pas tout été appréciée au sein du Paris SG.

Luis Campos, qui n’était pas encore en poste à ce moment-là, n’a toutefois pas manqué ce passage et n’a pas digéré la façon de faire du défenseur international. Il a vécu ça comme un coup de pression et un signe que les joueurs pensent pouvoir dicter les choses au sujet de leur avenir ou du marché des transferts. Résultat, les messages sont passés et le dirigeant portugais n’y est pas allé de main morte.

Un transfert si Kimpembe ne convainc pas

Selon Le Parisien, Presnel Kimpembe s’est vu signifier qu’il n’était pas mis sur la liste des transferts ni inviter à partir, mais que le PSG « attendait de lui un engagement sur le terrain et en dehors sans faille ». Si le joueur du PSG ne se sent pas impliqué totalement dans le projet, alors en effet la possibilité de le vendre sera étudiée, pour un prix de 50 millions d’euros minimum. Une manière de faire comprendre que Kimpembe n’a aucune assurance pour la saison à venir, et que c’est à lui de montrer que le Paris SG peut compter sur lui. Un premier coup de force de Luis Campos, même si cela aura tendance à rassurer les supporters parisiens, qui avaient l’impression ces derniers jours que le champion du monde 2018 était littéralement poussé vers la sortie.