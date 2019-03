PSG : Pourquoi aller chercher Zidane quand on a Tuchel ?

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

La semaine dernière, un coup de théâtre a eu lieu dans le monde des entraineurs, avec le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Personne ne l’avait vu venir seulement quelques mois après son départ alors qu’il était au sommet. Un timing précipité par l’élimination des Merengue en Ligue des Chamions dès les 1/8e de finale, ce qui a forcément fait mauvais genre pour les triples tenants du titre. Et du côté du Paris Saint-Germain, lui aussi surpris dans cette épreuve avec cette élimination rocambolesque face à Manchester United, l’idée de faire signer « ZZ » a-t-elle fait son chemin ? Aucunement assure Luis Fernandez, désormais ambassadeur du PSG après y avoir occupé plusieurs fonctions.

« A Paris, on n’a pas rêvé de Zidane. Il y a Tuchel et bien qu’il se soit passé ce qu’il s’est passé, je l’ai vu entraîner depuis le début et c’est un entraîneur avec une grande qualité. Il y a eu un échec, mais il faut lui donner du temps. (…) Zidane n’entraînera pas le PSG. Il est au Real Madrid jusqu’en 2022, et en 2022, il y a la Coupe du monde. Je pense qu’il aimerait aussi entraîner l’équipe de France », a livré l’ancien milieu de terrain du PSG dans l’émission El Larguero de la Cadena Ser. Un avis qui corrobore en tout cas les volontés des dirigeants parisiens, plutôt désireux de prolonger le contrat de leur entraineur en ce moment.